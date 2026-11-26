

Lunedì 30 novembre scadono tre rate della rottamazione delle cartelle: la terza della rottamazione quinquies, la quattordicesima della rottamazione quater e la sesta per chi è stato riammesso alla quater. Le regole, però, non sono le stesse.

Chi è nella quater ha cinque giorni di tolleranza, fino a lunedì 7 dicembre, ma perde i benefici se salta la rata. Per la quinquies la rata intermedia va pagata entro il 30 novembre. Un solo pagamento mancato, però, non fa decadere dal piano.

Quali rate scadono il 30 novembre?

La quinquies è stata introdotta dalla legge di bilancio 2026, la legge 199 del 2025. Si poteva pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio o a rate, fino a un massimo di 54 rate. Le prime tre cadono il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026.

Dal 2027 le rate diventano sei l’anno, a fine gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre. L’ultima scade il 31 maggio 2035. Lo prevedono le FAQ sulla rottamazione quinquies, che fissano anche gli interessi al 3% annuo dal 1° agosto 2026 e una rata minima di 100 euro.

Per la quater, nello stesso giorno, scade la quattordicesima rata. Chi era stato riammesso paga invece la sesta.

Entro quando si può pagare?

Dipende dalla rottamazione. Per la quater e per i riammessi valgono i cinque giorni di tolleranza. Il quinto giorno cade sabato 5 dicembre, quindi il termine slitta a lunedì 7 dicembre.

Per la quinquies la tolleranza vale solo per il pagamento in unica soluzione e per l’ultima rata del piano. Come ricostruisce Edotto, se la terza rata è intermedia la scadenza resta il 30 novembre. Se invece è l’ultima, come nei piani più brevi, si può pagare entro il 7 dicembre.

Chi vive nelle zone colpite dall’alluvione del 2023 in Emilia-Romagna, Marche e Toscana segue un calendario diverso. Per loro la tredicesima rata della quater scadeva il 2 novembre.

Cosa succede se si salta la rata della quater?

Si perdono i benefici. Nella quater basta una sola rata non pagata, pagata in parte o versata oltre i cinque giorni di tolleranza. Le somme già versate restano come acconto sul debito. Il resto torna dovuto con sanzioni e interessi e viene riscosso con le regole ordinarie.

Cosa succede se si salta la rata della quinquies?

Qui le regole sono meno rigide. La decadenza scatta se non si pagano due rate, anche non consecutive, oppure l’ultima, o se l’ultima si paga con più di cinque giorni di ritardo. Una sola rata intermedia mancata non fa perdere il piano. Il pagamento della rata successiva copre quella rimasta scoperta.

Conta, quindi, la storia dei pagamenti. Chi ha pagato luglio e settembre e salta novembre resta nel piano, ma senza margine per altri errori. Chi non ha mai recuperato luglio e non paga novembre arriva a due rate mancanti e decade. Chi ha saltato sia luglio che settembre è già decaduto dal 30 settembre.

La decadenza non ha bisogno di un atto dell’Agenzia. Si perde lo sconto su sanzioni e interessi e il debito torna quello originario, meno quanto già pagato. Riprendono le azioni di recupero e l’Agente della riscossione può avviare procedure cautelari o esecutive. I debiti decaduti non si possono più rateizzare con la dilazione ordinaria.

Come si paga la rata?

Si usano i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute. Si possono pagare con pagoPA, sul sito e sull’app EquiClick dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con l’home banking, alle Poste, in banca, nei tabaccai e agli sportelli dell’Agenzia su appuntamento.

Chi ha la domiciliazione bancaria deve controllare che sul conto ci siano i soldi qualche giorno prima della scadenza. Secondo BusinessOnline, bonifici e bollettini richiedono tempi tecnici. Conviene quindi non aspettare l’ultimo giorno e verificare nell’area riservata del sito dell’Agenzia quali rate risultano già pagate