Un’azienda che produce acqua in bottiglia pagherà cinquemila euro al Comune di Realmonte per avere utilizzato l’immagine della Scala dei Turchi in uno spot pubblicitario senza la necessaria autorizzazione. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. L’accordo transattivo è stato raggiunto tra la ditta e l’Ente.

La vicenda risale ad alcuni mesi fa quando sui social è comparso lo spot dell’azienda che produce acqua in bottiglia. Sullo sfondo c’era la Scala dei Turchi. Il sindaco Mallia, notando la pubblicità, si è attivato con gli uffici per capire se effettivamente era stata chiesa l’autorizzazione, cosa non avvenuta preventivamente. La controversia è stata risolto con l’azienda che ha raggiunto un accordo con il Comune al quale pagherà 5 mila euro.