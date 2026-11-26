La Sicilia continua a mostrare una capacità di tenuta superiore alle aspettative in un contesto economico internazionale caratterizzato da incertezza, inflazione e rallentamento della domanda. È questa la fotografia che emerge dalle pagine dedicate alle imprese del Rapporto sull’Economia della Sicilia, che evidenzia un sistema produttivo sostenuto dalla crescita dei servizi, dal dinamismo delle costruzioni e dal ritorno alla crescita delle esportazioni.

Il commercio con l’estero

Uno dei segnali più incoraggianti arriva proprio dal commercio con l’estero. Nei primi sei mesi dell’anno le esportazioni regionali sono aumentate del 7,4%, interrompendo una fase negativa che durava da tre anni. A fare da locomotiva è stato soprattutto il comparto della raffinazione petrolifera, che rappresenta circa il 60% dell’intero export siciliano. Le vendite verso i Paesi dell’Unione Europea hanno registrato un incremento significativo, confermando il ruolo strategico dei mercati comunitari per l’economia isolana. Accanto ai dati positivi, permane tuttavia una certa debolezza dei comparti non legati all’energia. Le esportazioni del manifatturiero non petrolifero hanno infatti registrato una lieve flessione, compensata soltanto dalla buona performance dell’industria chimica e del settore agricolo, che continua a rappresentare una delle eccellenze produttive dell’Isola.

Le costruzioni e il mercato immobiliare

A sostenere la crescita contribuisce in misura rilevante anche il settore delle costruzioni. Le ore lavorate nel comparto sono aumentate del 4,2%, grazie soprattutto alla realizzazione di opere pubbliche. Determinante il contributo dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Secondo il rapporto, a giugno risultavano già erogati in Sicilia 5,7 miliardi di euro, pari a circa il 47% delle risorse complessivamente assegnate alla regione. Un dato che testimonia l’avanzamento degli investimenti e la loro crescente capacità di generare effetti sull’economia reale.

La spinta degli investimenti trova conferma anche nei numeri dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE): nei primi otto mesi dell’anno il valore dei bandi pubblici pubblicati in Sicilia è aumentato di quasi il 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un’accelerazione che potrebbe tradursi nei prossimi anni in nuove opportunità occupazionali e in un miglioramento delle infrastrutture regionali.

Il mercato immobiliare

Segnali positivi arrivano inoltre dal mercato immobiliare. Le compravendite residenziali sono cresciute del 3,3%, mentre i prezzi delle abitazioni continuano a salire, seppur a ritmi inferiori rispetto alla media nazionale. Un andamento che riflette una domanda ancora vivace, favorita dal miglioramento delle condizioni economiche di una parte delle famiglie.

Il turismo

Tra i motori più dinamici dell’economia siciliana si conferma infine il turismo. Nel primo semestre dell’anno le presenze nelle strutture ricettive sono cresciute del 6%, mentre il traffico negli aeroporti dell’Isola ha fatto registrare un incremento del 7,4%, sostenuto soprattutto dai collegamenti internazionali. Si tratta di numeri che confermano la crescente attrattività della Sicilia sui mercati turistici esteri e il ruolo sempre più centrale del settore dei servizi nella creazione di ricchezza e occupazione.

Sicilia in ripresa ma tante sfide ancora aperte

Nel complesso, il Rapporto restituisce l’immagine di una Sicilia che sta beneficiando della combinazione tra investimenti pubblici, ripresa della domanda turistica e rafforzamento dell’export. Le sfide restano numerose, a partire dalla necessità di consolidare la competitività del sistema produttivo e ridurre la dipendenza da alcuni comparti strategici. Tuttavia, i principali indicatori economici mostrano una regione che guarda al futuro con maggiore fiducia rispetto agli anni passati.