Un riconoscimento di rilievo nazionale per l’inclusione nei parchi e nelle riserve naturali siciliane. Il “Progetto CLARA”, promosso dall’assessorato regionale al Territorio e all’Ambiente, è stato premiato a Bergamo durante l’undicesima edizione di TERRAE (“In viaggio oltre i luoghi comuni by Agritravel Expo”), la rassegna internazionale dedicata al turismo lento e sostenibile.

Il premio è stato assegnato nell’ambito di “In cammino ConHacca”, il percorso promosso dagli organizzatori della fiera per valorizzare le buone pratiche e le iniziative che rendono l’accoglienza turistica davvero accessibile e attenta alle fragilità.

La soddisfazione dell’assessore Savarino

“Il nostro progetto ha ottenuto un importante riconoscimento di rilevanza nazionale nell’ambito di ‘In cammino ConHacca’, il percorso promosso da TERRAE per valorizzare le esperienze che contribuiscono a rendere il turismo sempre più inclusivo e accessibile. Un risultato che ci rende orgogliosi e che dà visibilità a un lavoro nel quale crediamo fortemente”, ha dichiarato l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino.

Le joelette e la collaborazione con CAI e Croce Rossa

Il cuore dell’iniziativa risiede nella volontà di abbattere gli ostacoli fisici e culturali che spesso impediscono alle persone con disabilità motorie di esplorare i sentieri naturalistici dell’Isola.

“In collaborazione con il CAI e la Croce Rossa Italiana – prosegue Savarino – abbiamo avviato un percorso concreto per abbattere le barriere fisiche e culturali e rendere i parchi e le riserve naturali della Sicilia sempre più accessibili e fruibili da tutti, grazie anche alle joelette (carrozzine a zaino da fuoristrada) di cui li abbiamo dotati, a beneficio delle persone con disabilità e in condizioni di fragilità”.

L’ispirazione: la storia di Heidi e della piccola Clara

A spiegare il perché del nome scelto per l’iniziativa è la stessa titolare dell’assessorato: “Ci siamo ispirati alla storia di Heidi, Peter e della piccola Clara, costretta sulla sedia a rotelle e inizialmente impossibilitata a raggiungere i suoi amici in montagna, finché il nonno non inventò una speciale sedia a zaino per permetterle di condividere con loro quell’esperienza. Una storia che racchiude perfettamente lo spirito del nostro progetto: rendere possibile a tutti ciò che altrimenti sarebbe precluso”.

“La natura non può e non deve avere barriere – conclude l’assessore –. Ognuno deve poter vivere la bellezza dei nostri paesaggi, scoprire i nostri territori e sentirsi parte di questo straordinario patrimonio. È questa la direzione in cui stiamo lavorando: una Sicilia più accessibile, inclusiva e attenta ai bisogni di tutti”