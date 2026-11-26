Dopo l’incontro su “San Francesco d’Assisi comunicatore antesignano”, a Favara, la sezione di Agrigento dell’Unione Cattolica Stampa Italiana si confronta con gli studenti del Liceo “Vincenzo Linares” di Licata su “Magnifica Humanitas”, la prima enciclica di Papa Leone XIV.

L’enciclica, come è noto, è dedicata alla custodia della dignità umana nell’epoca dell’intelligenza artificiale e delle trasformazioni digitali. Il documento (245 punti, divisi tra introduzione, cinque capitoli e conclusione) è stato firmato il 15 maggio 2026, nel 135° anniversario della Rerum novarum, in continuità con la Dottrina sociale della Chiesa.

L’incontro organizzato da UCSI e Liceo “Vincenzo Linares” si terrà il prossimo primo di dicembre, con inizio alle 10, nella scuola di Licata.

Ad introdurre l’argomento e moderare i lavori sarà il giornalista Angelo Augusto, presidente della sezione UCSI di Agrigento.

Le relazioni sono state affidate a:

– Professoressa Ileana Tardino, Dirigente Scolastico del Liceo “Vincenzo Linares”.

– Professor Francesco Pira, Associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi dell’Università di Messina, e Consigliere Nazionale UCSI.

– Don Tommaso Pace, Parroco e docente di Teologia Dogmatica presso la Facoltà Teologica di Sicilia.

– Professor Francesco Rizzo, Docente di Storia della Filosofia allo Studio Teologico San Gregorio Agrigentino e al Liceo Politi.

Le conclusioni sono state affidate a Gaetano Rizzo, Presidente UCSI Sicilia.

A relazioni ultimate è previsto un ampio dibattito, sui contenuti dell’enciclica di Papa Leone XIV, con gli studenti del Liceo “Linares”.

Ecco una breve sintesi degli argomenti sviluppati dal Santo Padre nell’enciclica “Magnifica Humanitas”:

* Differenza ontologica: l’IA non ha un corpo, non vive esperienze né emozioni, non possiede coscienza morale e non risponde delle conseguenze delle proprie azioni.

* Crisi cognitiva e delega algoritmica: la facilità di ottenere risposte rapide dall’IA può indebolire giudizio critico, creatività e capacità di collegare le conoscenze per dare senso alla vita.

* Potere, dati e non neutralità: l’enciclica segnala i rischi legati alla concentrazione di dati e piattaforme, alla sorveglianza, all’automazione del lavoro, alla manipolazione della verità e ai criteri imposti da chi finanzia o controlla i sistemi.

* Geopolitica e guerra: richiama all’urgenza di governare e disarmare l’uso bellico dell’IA (come le armi autonome), rilanciando pace, dialogo e multilateralismo.