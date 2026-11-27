

Al via la procedura di selezione per l’assegnazione di 17 posti letto riservati agli studenti universitari fuori sede in possesso dei requisiti economici e di merito previsti per l’accesso ai benefici del Diritto allo Studio Universitario (DSU), presso la Residenza Universitaria Centro Storico di Caltanissetta, per l’anno accademico 2026/2027.

L’iniziativa, realizzata nell’ambito delle misure promosse dal Ministero dell’Università e della Ricerca attraverso il D.M. 481/2024, rappresenta un’importante opportunità per gli studenti universitari, che potranno usufruire di un posto letto a meno di 200 euro al mese, secondo le tariffe previste dall’ERSU Palermo per il corrente anno accademico, comprensive di tutte le utenze e dei servizi offerti dalla struttura.

La Residenza Universitaria Centro Storico, che dispone complessivamente di 42 posti letto nel cuore della città in Corso Umberto I, 85, offre camere singole e doppie, anche attrezzate per studenti con disabilità, e numerosi servizi: aule studio, spazi di coworking, biblioteca, sala conferenze, area palestra e svago, lavanderia, connessione Wi-Fi, riscaldamento e climatizzazione.

Potranno partecipare alla selezione gli studenti fuori sede iscritti o in fase di immatricolazione presso l’Università degli Studi di Palermo – sede di Caltanissetta – o presso gli istituti AFAM, nonché dottorandi e specializzandi secondo i requisiti previsti dall’avviso. I limiti economici stabiliti sono pari a 23.000 euro per l’ISEEU e 52.500 euro per l’ISPEU.

Alla procedura potranno partecipare anche gli studenti che hanno già presentato domanda nell’ambito del bando ERSU Palermo, purché in possesso dei requisiti previsti dall’avviso, presentando una nuova e specifica candidatura direttamente alla Residenza Universitaria.

Le domande potranno essere presentate dal 25 novembre al 15 dicembre 2026, seguendo le indicazioni dell’avviso pubblico e il relativo modulo di domanda (Allegato A) scaricabile dal sito web della struttura: www. residencecentrostorico .it

Chi non è in possesso dei requisiti previsti dal bando, potrà comunque contattare la struttura per richiedere la disponibilità delle ulteriori camere a disposizione alla tariffa agevolata prevista dal MUR.

Un’iniziativa concreta a sostegno del diritto allo studio, finalizzata a ridurre i costi a carico degli studenti e delle loro famiglie, contrastare il caro affitti e contribuire alla crescita di Caltanissetta quale città universitaria, favorendo al contempo la rivitalizzazione del suo centro storico.