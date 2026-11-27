Nel 2027 il bonus mobili resterebbe al 50% su una spesa massima di 5mila euro. Varrebbe, però, solo per gli arredi. I grandi elettrodomestici, come frigoriferi, lavatrici, forni e condizionatori, uscirebbero dalla detrazione e passerebbero a un contributo separato, finanziato con 50 milioni di euro.

Lo prevede l’articolo 4 del disegno di legge di bilancio 2027, in esame alla commissione Bilancio della Camera. Il testo può ancora cambiare. Fino al 31 dicembre 2026, intanto, valgono le regole attuali, elettrodomestici compresi.

Il bonus mobili resta nel 2027?

Sì, se il Parlamento confermerà la bozza. La detrazione Irpef sarebbe del 50% su una spesa massima di 5mila euro, quindi fino a 2.500 euro, divisa in dieci rate annuali di pari importo. Sono le stesse condizioni economiche del 2026.

La norma passerebbe nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi, all’articolo 360-quater. La detrazione spetterebbe a chi usufruisce del bonus ristrutturazioni e compra mobili per arredare l’immobile oggetto dei lavori.

Gli elettrodomestici sono ancora detraibili?

Nel 2027 no, se il testo resterà questo. La nuova formulazione parla solo dei mobili destinati all’arredo e non richiama più i grandi elettrodomestici, che finora condividevano con gli arredi il tetto di 5mila euro.

Per gli acquisti del 2026 non cambia nulla. Fino al 31 dicembre si possono detrarre anche gli elettrodomestici, purché rispettino le classi energetiche minime: A per i forni, E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie, F per frigoriferi e congelatori.

Come funzionerebbe il nuovo contributo per gli elettrodomestici?

Al posto della detrazione arriverebbe un contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. La manovra rifinanzia con 50 milioni di euro per il 2027 il fondo creato dalla legge di bilancio 2025.

Secondo ItaliaOggi, il contributo non potrebbe superare il 30% del prezzo e i 100 euro, che salgono a 200 euro con un Isee sotto i 25mila euro. Si potrebbe chiedere per un solo elettrodomestico.

Le regole operative arriverebbero con un decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy, d’intesa con il ministero dell’Economia, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Nell’edizione precedente, il contributo richiedeva di sostituire un vecchio apparecchio della stessa categoria e veniva applicato come sconto immediato alla cassa. Non si può cumulare con il bonus mobili per lo stesso prodotto: una lavatrice comprata con il contributo non può essere anche detratta.

Quali lavori servono per avere il bonus mobili?

Serve un intervento di ristrutturazione che dia diritto alla detrazione. Per gli acquisti del 2027, i lavori devono essere iniziati dal 1° gennaio 2026 in poi e comunque prima dell’acquisto dei mobili.

Se i lavori sono partiti nel 2026 e proseguono nel 2027, il tetto di 5mila euro va calcolato al netto delle spese per mobili già detratte nel 2026.

Per la detrazione servono le prove di pagamento e le fatture con l’indicazione di natura, qualità e quantità dei beni. Lo scontrino con il codice fiscale dell’acquirente vale come fattura. La detrazione si chiede nella dichiarazione dei redditi.

Cosa può ancora cambiare?

Il disegno di legge è nella fase degli emendamenti alla Camera, poi passerà al Senato. Le modifiche sono ancora possibili, sia sul perimetro del bonus mobili sia sulle regole del contributo.

Per chi deve comprare un elettrodomestico e ha lavori in corso, la data che conta oggi è il 31 dicembre 2026: è l’ultimo giorno in cui vale con certezza la detrazione nella forma attuale.