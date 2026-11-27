Rapinata nella notte una gioielleria del centro a Campobello di Licata. Dopo l’allarme lanciato da alcuni residenti, sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il colpo è stato messo a segno poco dopo le 3 del mattino. I malviventi hanno sfondato la saracinesca e la vetrina della gioielleria Messina di via Vittorio Emanuele utilizzando un fuoristrada Nissan e un carro attrezzi e hanno portato via la cassaforte.
Alcuni residenti della zona, svegliati dal rumore e dall’allarme dell’esercizio commerciale hanno avvisato le forze dell’ordine . Il valore del bottino è ancora da quantificare. Ad agire secondo una prima ricostruzione sarebbero stati almeno cinque o sei persone. Probabilmente i componenti di una banda specializzata in questo genere di colpi. Le indagini sono in corso e, al momento, non ci sono ipotesi sui responsabili.
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