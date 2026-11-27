Verona, Assemblea Nazionale ANCI 2026.

80° Anniversario della Repubblica Italiana – 1946 / 2026.

Campobello di Licata predente. Hanno partecipato – fra gli altri – il Sindaco Vito Terrana e l’assessore Giuseppe Montaperto.

Quest’ultimo:

“”Oggi io e il nostro sindaco Vito Terrana, siamo presenti qui a Verona per rappresentare la nostra comunità.

È una bellissima esperienza e un grande onore essere qui, in questi tre giorni così importante per l’Italia, per portare la voce di Campobello, dei nostri cittadini, dei nostri giovani, dei nostri ragazzi.

Siamo qui per chiedere sostegno, per raccontare i problemi del nostro paese, ma anche la voglia di riscatto, di crescere, di dare un futuro al nostro paese.

Abbiamo portato con noi il cuore di Campobello di Licata.

Un grazie speciale a tutti voi che ci sostenete da casa.

Forza Campobello!””

Giovanni Blanda