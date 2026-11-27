– Il Consiglio comunale di Canicattì è convocato in seduta pubblica e ordinaria per venerdì 4 dicembre 2026, alle ore 18:00 in prima convocazione (eventuale seconda convocazione alle 19:00), nella Sala consiliare di Corso Umberto I.La convocazione, prot. gen. n. 52445 del 26 novembre 2026, è stata inviata ai consiglieri comunali, alla Prefettura e agli organi interni ed esterni.All’ordine del giorno figurano diversi punti di rilievo amministrativo e finanziario:

Presa d’atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2026-2029, in base alla delibera ARERA del 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/RIF., validato dall’Ente Territorialmente Competente SRR ATO4 Agrigento Est.

Variazione al bilancio provvisorio 2026 per il finanziamento dei centri estivi e il contrasto alla povertà educativa.

Variazione al bilancio con iscrizione dei trasferimenti regionali per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo (L. 448/98).

Variazione in aumento relativa al Fondo speciale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati (Legge 13/89).

Richiesta di variazione al bilancio di previsione 2026 con iscrizione delle somme assegnate con D.D.G. n. 3246 del 29 maggio 2026.

Variazione al bilancio provvisorio 2026 per l’iscrizione degli stanziamenti derivanti dai trasferimenti regionali destinati al finanziamento delle case di accoglienza ad indirizzo segreto.

Interrogazioni.

La seduta è pubblica.