Una boccata d’ossigeno da 15 milioni di euro per contrastare l’impennata dei costi del carburante e sostenere il trasporto pubblico non di linea nell’Isola. La Regione Siciliana ha ufficialmente dato il via libera ai ristori destinati a tassisti, noleggio con conducente (Ncc) e autobus a noleggio. L’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha infatti pubblicato il decreto di approvazione e i tre avvisi che fissano regole e tempistiche per accedere ai contributi a fondo perduto.

La ripartizione dei fondi

La misura punta a rimborsare parzialmente i maggiori costi sostenuti dagli operatori nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2026. Il plafond complessivo di 15 milioni di euro è stato suddiviso in tre linee di intervento specifiche in base alla tipologia di mezzo:

8 milioni di euro destinati alle aziende di noleggio di autobus con conducente;

4,5 milioni di euro riservati alle imprese (anche individuali) di noleggio con conducente mediante autovettura;

2,5 milioni di euro dedicati agli operatori del servizio taxi.

Le parole dell’assessore Aricò

«Un intervento significativo – commenta l’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò – con cui il governo Schifani conferma la propria attenzione nei confronti di un comparto strategico per la mobilità, il turismo e l’economia siciliana. L’obiettivo è tutelare gli operatori del settore, garantendo la continuità e la qualità dei servizi offerti a cittadini e turisti. Abbiamo raccolto le richieste che ci sono arrivate e trasformato l’ascolto in interventi concreti».

Scadenze e modalità di presentazione

Gli operatori interessati avranno una finestra temporale di dieci giorni per inoltrare le richieste. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 30 novembre fino alle ore 9.00 del 9 dicembre 2026.

La procedura sarà interamente telematica: le istanze dovranno essere caricate esclusivamente attraverso l’apposita piattaforma che verrà attivata sul portale SiciliaPei. Il decreto e i tre bandi integrali sono già consultabili sul sito istituzionale della Regione Siciliana.