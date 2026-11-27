Dall’Uzbekistan all’Afganistan continua il viaggio di “i Silvi incontri” con “La via del mare”, attraverso evocazioni di fatti e di persone, attraverso immagini e parole (anche a volte musiche e suoni). Incontrandosi e dialogando su tanti temi.

A proposito dell’Afganistan come non pensare alla giovane Sharbat Gula, divenuta figura iconica grazie allo scatto fotografico di Steve McCurry e alla sua pubblicazione sulla copertina del National Geographic del 1985? Per brevi cenni (il che non è mai stato sinonimo di superficialità, con i Silvi – Silvio Benedetto e Silvia Lotti – semmai sinonimo di una vivacità che lascia da parte pesantezze e tecnicismi in favore dell’essenziale, di una ricchezza di stimoli che avvicini le persone all’arte e alla cultura) – mentre Giuseppe Costanza, recentemente di ritorno da un suo viaggio in Uzbekistan, metterà insieme aspetti storici e geografici – Silvia Lotti in dialogo col pubblico parlerà certamente di Sharbat Gula (allora giovanissima ed oggi donna adulta) ma anche si soffermerà su quel luogo di frontiera, in acciaio a travatura reticolare, che è il ponte sul fiume Amu Darya, e lo farà riportando l’esperienza di una viaggiatrice in solitaria che quella soglia ha varcato in un momento storico non più di guerra aperta ma ancora difficile assai per quel Paese, più ancora se sei una donna.

Sì perché sabato starà ancora riverberando momenti riflessivi il 25 novembre del “no alla violenza contro la donna”. Gli farà eco anche Maria Curione prendendo spunto da un articolo de La Repubblica del giugno scorso sulla situazione femminile in Afganistan per poi passare a “Il racconto dell’ancella”, distopico romanzo della canadese Margaret Atwood la quale ha più volte dichiarato di non aver inventato nulla, in quanto alle pratiche oppressive descritte nel suo libro (come ad esempio la perdita dei diritti bancari e la riduzione in schiavitù riproduttiva), ma di averle tratte da eventi o dinamiche già accaduti realmente in qualche epoca o luogo della storia umana (il che colloca l’opera non tanto nella fantascienza quanto piuttosto nella ‘narrativa speculativa’).

A proposito di libri, Silvia Lotti proporrà anche alcuni spunti legati ad un Pinocchio ancora celeberrimo a distanza di ben due secoli dalla nascita del suo autore (24 novembre 1826), protagonista di un romanzo fantastico e di formazione che integra elementi tipici della fiaba e che mantiene oggi intatta tutta la propria validità nell’ammettere la possibilità di sbagliare, di cambiare, di crescere e diventare migliori.

Ancora a proposito di libri, e a proposito di donne (ma anche a proposito della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza), vogliamo qui ricordare che venerdì scorso 20 novembre 2026 nella Biblioteca Comunale di San Cataldo (a fare gli onori di casa l’Assessora alla Cultura Marianna Guttilla e, con lei, nella giornata dei diritti dei Bambini, anche la Baby-sindaco e la Baby-vicesindaco di San Cataldo) sono stati presentati due libri di Giovanna Caruana nell’ambito del programma sancataldese “FUORI DALLE RIGHE”; in quella sede (affiancando il dialogo tra l’autrice e Luigi Bontà che vivacemente conduceva l’incontro) i Silvi hanno amichevolmente contribuito a rendere protagoniste quelle due pubblicazioni: l’indimenticato e indimenticabile maestro italoargentino Silvio Benedetto attraverso alcuni bozzetti che i presenti si sono passati di mano in mano (mostra da tenere in mano) e che egli si era offerto di realizzare tempo fa, come suo buon augurio, per la veste editoriale di “La rivincita del barbiere”; e l’artista Silvia Lotti prestando la sua voce ad alcuni significativi passaggi di “Le lettere nella valigia di cuoio” (entrambi di Giovanna Caruana, entrambi Edizioni Lussografica).

Detto questo, tornando al prossimo sabato 28 novembre Silvia offrirà altre due letture interpretate, questa volta in forma di monologhi, su due diverse figure femminili del teatro e del cinema uzbeko (una suocera matriarcale e una regina guerriera) e di Silvio non mancherà d’essere citato (vedi anche la locandina) il mural “Pinocchio” su grandi pannelli da lui realizzato nel 2012 per una scuola di Campobello di Licata (AG).

Concluderanno l’incontro una poesia e una filastrocca lette dalle autrici – rispettivamente Giusy Pagliarello e Salvina Di Natale – e un momento di convivio gustando le moffolette di “Casa Canale” e vino novello.

Sempre presente anche la pittura, con sempre diverse mostre alle pareti: opere di Patrizia Di Natale, Salvina Di Natale, Salvina Falsone e Maria Lucia Petix, oltre che di Silvia Lotti, sul tema “Pinocchio”, ed opere di Calogero Alaimo, Diego Alù, Giuseppe Costanza, Maria Curione, Laura Giglia, Angelo Monachello e Giovanna Termini su tema libero (sino a sabato 5 dicembre 2026).

Infine in questi giorni così densi di sollecitazioni Silvia ha scelto di aggiungere, sabato prossimo, un pensiero-saluto in affettuoso ricordo di Corrado Augias: non solo, dunque, nel passare dal tema “Uzbekistan” di sabato 14 novembre al nuovo tema “Afganistan” si tornerà nel percorso dell’antica Via della Seta; ma anche riprendendo con Augias il Marco Polo immaginato da Calvino (nel suo “Le città invisibili”) in conversazione con il Kublai Kan imperatore dei Tartari.

Tutto questo avverrà sabato 28 novembre 2026 alle ore 18,30 nella Saletta Minerva di via Marconi 1, a Campobello di Licata (provincia di Agrigento).