Firmati i protocolli d’intesa con Pro Loco, Folklore Petiliano e Amici per il Di(a)letto.

L’Amministrazione comunale di Delia ha concesso in uso gratuito alcuni locali del plesso di via Pola a tre associazioni che operano sul territorio: la Pro Loco, Folklore Petiliano e Amici per il Di(a)letto.

I protocolli d’intesa sono stati sottoscritti ieri.

Il plesso è stato al centro di una particolare attenzione da parte dell’Amministrazione, che negli ultimi tempi ha dedicato risorse e impegno a interventi di manutenzione e di recupero della struttura.

Prima della firma, la Giunta, insieme alla responsabile della biblioteca e del settore cultura, ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei locali e definirne gli utilizzi.

Un’ampia parte del plesso sarà inoltre destinata alla realizzazione di una biblioteca, pensata come centro di lettura a disposizione della cittadinanza.

«Abbiamo dedicato al plesso di via Pola un’attenzione costante, perché volevamo restituire alla comunità uno spazio recuperato e dignitoso. Riteniamo che la vita associativa sia un valore fondamentale per il nostro paese.

Le associazioni tengono vive le relazioni, le tradizioni e l’identità di Delia. È per questo che abbiamo scelto di concedere loro l’utilizzo dei locali, senza alcun costo.

L’unico onere delle associazioni firmatarie sarà quello di trattare con cura gli spazi loro concessi.

Accanto a queste realtà nascerà anche un centro di lettura, anche quest’ultimo pensato come centro di aggregazione per vivere insieme, condividere saperi e passioni», ha dichiarato il sindaco Gianfilippo Bancheri.

Gli spazi di via Pola diventeranno così un punto di riferimento per iniziative sociali, culturali e di aggregazione rivolte a tutta la cittadinanza.