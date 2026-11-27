Una giornata all’insegna della natura, dell’amicizia e della musica quella del 24 novembre 2026, organizzata dall’I.C. “Vitaliano Brancati” di Favara, guidato dalla dirigente scolastica Prof.ssa Carmelina Broccia, con le referenti del progetto Antonella Vita e Franca Di Stefano.

A impreziosire la manifestazione, durante la quale gli alunni hanno interpretato “I bambini fanno ooh”, uno speciale video saluto del cantautore Povia, vincitore del Festival di Sanremo 2006, reso possibile grazie alla collaborazione con Lavori&Passioni Management di Giuseppe Cusumano.

Siamo orgogliosi di aver contribuito a questa bellissima iniziativa dal valore sociale, culturale ed educativo.

Perché la musica è un ponte tra le persone, capace di trasmettere emozioni e valori autentici.