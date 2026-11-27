La Polizia di Stato ha arrestato un ventenne catanese, trovato in possesso di una pistola semiautomatica calibro 6,35, con colpo in canna, e di oltre 4,3 chilogrammi di cocaina, occultati nella sua abitazione, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. L’operazione è scattata durante i servizi di controllo del territorio nel quartiere San Cristoforo. Gli agenti della sezione “Falchi” della Squadra Mobile hanno notato il ventenne fermo accanto a uno scooter vicino all’ingresso di un’abitazione. Il suo evidente nervosismo alla vista delle pattuglie ha spinto i poliziotti a eseguire un controllo immediato. All’interno del borsello che portava a tracolla, i Falchi hanno scoperto l’arma da fuoco, modello semiautomatico calibro 6,35. La pistola aveva la cartuccia camerata e, quindi, era pronta a sparare ed era completa di caricatore con altre cinque cartucce.

La successiva perquisizione estesa all’abitazione del giovane ha rivelato la presenza di un vero e proprio centro di stoccaggio della droga. Nella sala da pranzo, dentro uno zaino nero appoggiato su una sedia, gli agenti hanno sequestrato quattro panetti di cocaina solida, per un peso complessivo di 4,274 chilogrammi. In un armadio della stessa stanza sono state sequestrate due buste sottovuoto contenenti munizioni, 9 cartucce calibro 38 Special e altre 18 calibro 6,35. In un secondo armadio all’ingresso, i poliziotti hanno sequestrato ulteriori 81 grammi di cocaina in polvere, insieme a tutto il kit necessario per il confezionamento delle dosi: due bilancini elettronici di precisione per diverse pesature, una macchina per il sottovuoto, buste di plastica e rotoli di pellicola trasparente. Su disposizione del Pm di turno, il giovane è stato trasferito nel carcere di Piazza Lanza.