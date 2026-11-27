

Un confronto tra tecnologia, responsabilità e trasformazioni sociali promosso dal Lions Club Agrigento Valle dei Templi all’IIS Ambrosini-King

Relatore il sociologo prof. Francesco Pira (UniMe). Interventi del prof. Nicola Palmeri e di Don Salvo Casà. Modera prof.ssa Maria Palazzi

FAVARA – “Conoscere la tecnologia, interrogare la coscienza, costruire il futuro”. È questo il filo conduttore del convegno “Oltre l’algoritmo. Intelligenza Artificiale, etica e futuro dell’uomo”, promosso dal Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto dalla professoressa Antonia Russello, che si terrà lunedì 30 novembre 2026, alle ore 9.30, presso l’I.I.S. “Ambrosini – M.L. King” di Favara.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire agli studenti e alla comunità un’occasione di riflessione e approfondimento su una delle trasformazioni più significative del nostro tempo. L’Intelligenza Artificiale sta infatti modificando il modo di comunicare, lavorare, apprendere e relazionarsi, ponendo nuove opportunità ma anche interrogativi etici e sociali che coinvolgono l’intera collettività.

Dopo i saluti istituzionali della dirigente scolastica Mirella Vella e della presidente del Lions Club Agrigento Valle dei Templi Antonia Russello, il convegno entrerà nel vivo con una serie di interventi dedicati alle diverse dimensioni del fenomeno.

Il professore Nicola Palmeri approfondirà gli aspetti informatici dell’Intelligenza Artificiale e le prospettive dell’innovazione tecnologica, mentre Don Salvo Casà offrirà una riflessione sulla dimensione etica, soffermandosi sui temi della responsabilità, dei valori e della centralità della persona.

A concludere il percorso di approfondimento sarà il professor Francesco Pira, associato di Sociologia dell’Università di Messina, con una relazione dedicata a “Comunicazione, società e trasformazioni nell’era dell’Intelligenza Artificiale”. L’intervento analizzerà l’impatto delle nuove tecnologie sulle dinamiche sociali e comunicative, con particolare attenzione al ruolo delle giovani generazioni, alla costruzione dell’informazione e alle sfide educative che emergono nell’attuale ecosistema digitale.

Il dibattito sarà moderato dalla professoressa Maria Palazzi.

«L’Intelligenza Artificiale rappresenta una straordinaria opportunità di sviluppo – sottolineano gli organizzatori – ma richiede allo stesso tempo consapevolezza, spirito critico e una riflessione condivisa sulle implicazioni etiche e sociali che accompagneranno il futuro delle nostre comunità. Per questo è fondamentale coinvolgere le scuole e i giovani in un percorso di conoscenza e confronto».

L’evento si inserisce nelle attività di servizio e sensibilizzazione promosse dal Lions Club Agrigento Valle dei Templi sui temi della cittadinanza attiva, dell’innovazione e della formazione delle nuove generazioni.