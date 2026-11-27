### ORME D’OMBRA – NARO
Martedì 1° dicembre 2026 ❤️🥾
Sentieri antiviolenza – In cammino per la memoria e il cambiamento
📍 Ore 9.00–11.00 | I.C. “Don Bosco” di Naro – Scuola secondaria di primo grado Sant’Agostino
Accoglienza di Rosalba Castelli, artivista viandante, formatrice e ideatrice di Orme d’ombra, da parte dell’assessora all’Istruzione e alle Pari Opportunità Piera Pacinella.
Incontro di testimonianza e sensibilizzazione con lɜ studentɜ sulla prevenzione della violenza di genere, sulla cultura del rispetto, sul consenso e sulla costruzione di relazioni consapevoli.
❤️ In memoria di Alina Conduranche, Maria Rus e Delia Zarniscu
Nel corso dell’incontro saranno ricordate le loro vite attraverso il racconto delle loro storie e i nastri ricamati del progetto «Ricamare il Ricordo».
Un cammino di memoria. Un impegno collettivo di cambiamento.
Progetto promosso da Artemixia APS ETS, in collaborazione con il Comune di Naro e le istituzioni scolastiche del territorio.
🌐 www.ormedombra.it