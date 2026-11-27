Raccolta di sangue, in via straordinaria, venerdì (27 novembre), a Campobello di Licata, dalle ore 17 alle ore 19. L’evento nella sede Avis, in via Medici, ad un tiro di schioppo dalla Chiesa parrocchiale San Giuseppe (Unita’ pastorale “”‘Sacra Famiglia”, unione delle Chiese San Giuseppe e Gesù e Maria). L’organizzazione è dell’Associazione volontari italiani del sangue.

Il 6 dicembre è in calendario la prossima donazione, le penultima donazione dell’anno.

giovanni blanda