C’è davvero un’emergenza tumori a Palermo e provincia? È la domanda che rimbalza sempre più spesso tra i cittadini, alimentata dal passaparola e dalla percezione di un aumento costante delle diagnosi. Per avere una risposta certa, però, bisogna mettere da parte gli allarmismi e guardare ai numeri ufficiali.

In provincia si registrano in media circa 7.500 nuovi casi all’anno. Il dato positivo è che l’incidenza mostra una leggera tendenza al calo e resta, nel complesso, leggermente al di sotto della media nazionale. Ma non mancano le ombre: preoccupa la crescita dei tumori al polmone tra le donne, così come la maggiore esposizione al rischio nell’area metropolitana del capoluogo. A pesare, soprattutto, è una partecipazione agli screening ancora troppo bassa rispetto agli standard italiani.

Per fare chiarezza su cosa dicono davvero i dati epidemiologici, abbiamo intervistato il professor Francesco Vitale, ordinario di Igiene e Medicina Preventiva all’Università di Palermo, direttore del Registro Tumori e del Dipartimento di Oncologia e Sanità Pubblica del Policlinico “Paolo Giaccone”.

Professore, partiamo dalle basi: che cos’è il Registro Tumori e perché i suoi dati sono fondamentali?

“È un sistema organizzato che raccoglie, analizza e archivia sistematicamente tutti i nuovi casi di tumore diagnosticati ogni anno tra i residenti di un determinato territorio. Elaborando questi dati attraverso tassi standardizzati per età, possiamo confrontare l’andamento delle malattie nel tempo e nello spazio, monitorando con precisione lo stato di salute della popolazione”.

Qual è l’ultimo anno consolidato a vostra disposizione e quanti casi si registrano nel Palermitano?

“L’ultimo anno di registrazione completato è il 2023. Nella provincia di Palermo registriamo in media circa 7.500 nuovi casi ogni anno, con una distribuzione abbastanza equilibrata ma con una leggera prevalenza negli uomini. Il tasso di incidenza è di circa 500 nuovi casi ogni 100.000 abitanti, un dato stabile nel tempo che negli ultimi anni mostra una leggera flessione”.

Quali sono le neoplasie più diffuse oggi tra i palermitani?

“Negli uomini i tumori più frequenti sono, nell’ordine, quelli alla prostata, al polmone, al colon-retto, alla vescica e nell’area testa-collo. Nelle donne al primo posto c’è il tumore alla mammella, seguito da colon-retto, polmone, corpo dell’utero e tiroide”.

Come si colloca la provincia di Palermo rispetto al resto d’Italia?

“Rispetto alla media nazionale elaborata dal pool AIRTum, i dati del Palermitano risultano ancora leggermente inferiori, anche se c’è una progressiva tendenza all’allineamento. Non abbiamo invece un confronto diretto con la media regionale, poiché quella valutazione spetta all’Assessorato alla Salute che raccoglie i dati di tutti i registri siciliani”.

Ci sono comuni della provincia in cui ci si ammala di più rispetto alle attese?

“L’unico territorio in cui si registra un rischio statisticamente superiore rispetto ai casi attesi è l’area metropolitana del Comune di Palermo. È un dato coerente con la maggiore concentrazione di fattori di rischio ambientali e comportamentali tipica delle grandi aree urbane”.

Guardando all’ultimo decennio, quali tumori sono in aumento e quali invece stanno calando?

“Registriamo un calo significativo per il colon-retto e il polmone negli uomini, e per la tiroide nelle donne. Restano stabili prostata, vescica e testa-collo tra gli uomini, così come mammella e corpo dell’utero tra le donne. L’unico dato in controtendenza, con un incremento statisticamente significativo, riguarda il tumore del polmone nella popolazione femminile”.

Passiamo al capitolo mortalità: quali sono i numeri e quali i tumori più letali?

“Nell’ultimo decennio abbiamo registrato 28.519 decessi per cause oncologiche. Il tumore del polmone da solo è responsabile del 20% dei decessi totali, seguito dal colon-retto (10%), dalla mammella (7%), dal pancreas (7%) e dal fegato (6%). Anche qui, però, arrivano segnali incoraggianti: la mortalità è in netto calo per polmone, colon-retto e fegato in entrambi i sessi. Per prostata e mammella, inoltre, osserviamo una riduzione dei decessi di circa l’1,5% ogni anno, mentre resta stabile la mortalità per il tumore al pancreas”.

Perché Palermo sta perdendo il suo storico “vantaggio” rispetto alla media nazionale e quanto conta la prevenzione?

“La prevenzione è l’arma determinante. Se ci stiamo progressivamente allineando ai dati nazionali è per due ragioni principali: da un lato stiamo abbandonando stili di vita protettivi, come la dieta mediterranea e l’attività fisica; dall’altro c’è una partecipazione ancora non soddisfacente ai programmi di screening organizzati”.

Su questo fronte ci sono differenze tra il capoluogo e i comuni della provincia?

“Storicamente le adesioni agli screening sono sotto gli standard nazionali e permane un divario evidente tra la città di Palermo e i distretti sanitari interni e rurali. Queste differenze incidono direttamente sulla tempestività della diagnosi e sulla sopravvivenza. Tuttavia, grazie alle nuove strategie di chiamata attiva e di prossimità sul territorio, i dati più recenti mostrano un trend in crescita e una graduale riduzione delle diseguaglianze nelle aree più disagiate”.

In conclusione, professore: possiamo rassicurare i cittadini o dobbiamo parlare di “emergenza tumori”?

“Non c’è alcuna emergenza tumori nel senso di un’epidemia fuori controllo rispetto al resto del Paese. I numeri ci dicono che incidenza e mortalità sono in riduzione. Ma questo non significa abbassare la guardia: dobbiamo tenere alta l’attenzione, migliorare i nostri stili di vita – agendo su fumo, alcol, alimentazione e sovrappeso – e aderire con convinzione alle campagne di prevenzione offerte dal sistema sanitario”.