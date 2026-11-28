I carabinieri sono sulle tracce di un malvivente violento che negli ultimi giorni, a Sciacca, si sarebbe reso protagonista prima di un’aggressione ai danni di una ragazza per una mancata precedenza e, in seguito, anche di una tentata rapina nei confronti di un’altra donna. L’uomo sarebbe stato individuato e sono in corso gli accertamenti del caso.

Secondo quanto ricostruito, ci sarebbe lui dietro ai due incresciosi episodi. Il primo avvenuto martedì scorso quando, nel quartiere San Michele, ha aggredito una ragazza dopo una discussione per una mancata precedenza. Il secondo, invece, in via Pompei all’interno dell’area di servizio Q8 quando il malvivente avrebbe tentato di rapinare una donna a bordo di un’auto. Soltanto la prontezza di quest’ultima ha evitato che il colpo riuscisse.