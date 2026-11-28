

Le Fondazioni Sicani, Emporium del Golfo e Albatros verso un protocollo regionale con gli Agrotecnici, con l’obiettivo di estendere la collaborazione a livello nazionale.

Rafforzare la formazione specialistica e sviluppare nuovi servizi per i professionisti dell’agroalimentare. È questo l’obiettivo della collaborazione avviata tra le Fondazioni ITS Academy Sicani di Bivona, Emporium del Golfo di Alcamo e Albatros di Messina e la Federazione degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati della Regione Sicilia.

L’incontro, ospitato dall’Università Kore di Enna, ha posto le basi per la definizione di un protocollo d’intesa regionale, con la prospettiva di estendere successivamente il modello di collaborazione a livello nazionale.

Al centro del confronto, la progettazione di attività di orientamento, aggiornamento e formazione specialistica rivolte ai professionisti del settore. Tra le proposte, un corso professionalizzante dedicato agli Agrotecnici, con approfondimenti su GIS, CAD, intelligenza artificiale, droni, SIAN, sicurezza, HACCP e ambiente.

All’incontro sono intervenuti Giuseppe Strano, vicepresidente nazionale del Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati; Enzo Giuseppe Munna, presidente dell’ITS Academy Emporium del Golfo; Maria Teresa Ferlita, rappresentante dell’ITS Academy Sicani; e Domenico Morda, in rappresentanza dell’ITS Academy Albatros, presieduta da Antonina Sidoti. Presenti anche presidenti e delegati dei Collegi siciliani.

Nel corso dei lavori sono stati illustrati 18 nuovi percorsi biennali da 1.800 ore, di cui 800 di stage aziendale, finalizzati al conseguimento del diploma di Tecnico Superiore di quinto livello EQF, con opportunità di borse di studio ed esperienze Erasmus+.

L’iniziativa rientra nel progetto PNRR “OrientaMenti nell’agroalimentare”, condiviso dalle tre Fondazioni (CUP G74D25005350006 – Codice progetto M4C1I1.5-2026-1725-P-63920).

Un ringraziamento è stato rivolto all’Università Kore, al presidente Cataldo Salerno e al direttore generale Salvatore Berrittella per l’ospitalità, e alla dirigente scolastica Tiziana D’Anna del Liceo “Leonardo” di Giarre per il contributo fornito.

La collaborazione punta a rafforzare il legame tra formazione tecnica, professioni e imprese, offrendo nuove opportunità ai giovani e strumenti di aggiornamento ai professionisti dell’agroalimentare siciliano