In Sicilia curarsi potrebbe diventare più difficile proprio per chi non può fare a meno delle cure. È il rischio che incombe, secondo l’ADS, Associazione Dialisi Sicilia, su un sistema assistenziale che conta oltre 4.000 pazienti dializzati e che potrebbe essere ridisegnato da una normativa che privilegia la dimensione economica e produttiva degli operatori sanitari a discapito della capillarità dei servizi e della qualità. Per comprendere la portata delle possibili conseguenze basta una simulazione: un paziente residente in un piccolo comune dell’entroterra siciliano, qualora perdesse il proprio centro dialisi di riferimento e fosse costretto a raggiungere una struttura distante appena 20 chilometri in più, dovrebbe percorrere oltre 6 mila chilometri aggiuntivi all’anno. Tre viaggi di andata e ritorno ogni settimana per sottoporsi a un trattamento salvavita, con maggiori disagi per le famiglie e possibili costi aggiuntivi per il sistema sanitario regionale.

L’ADS, che rappresenta strutture private accreditate operanti nel settore della nefrologia e della dialisi nell’Isola, aderisce alla protesta nazionale della sanità privata accreditata. Il timore dell’associazione è che una legge nata per favorire la concorrenza produca l’effetto opposto: concentrare l’offerta sanitaria nelle mani di pochi grandi gruppi industriali e finanziari, penalizzare le piccole e medie imprese e impoverire una rete assistenziale costruita in decenni di attività.

A destare ulteriore preoccupazione è la crescita della domanda di assistenza: in Sicilia i pazienti dializzati sono passati dai 5.231 del 2023 ai 5.413 del 2025, con 639 nuovi ingressi in dialisi nell’ultimo anno. Un fabbisogno crescente che, secondo l’ADS, dovrebbe indurre a rafforzare la rete dei presìdi territoriali anziché esporla al rischio di un ridimensionamento.

L’associazione contesta l’impianto normativo introdotto nel 2022 dal governo Draghi con la legge sulla concorrenza e ulteriormente definito dal decreto PNRR del febbraio 2026, che prevede criteri premiali per la selezione degli erogatori sanitari privati accreditati, legati anche ai volumi delle prestazioni, alla capacità produttiva e agli investimenti.

«Un centro dialisi che assiste cento pazienti non è necessariamente meno efficiente o qualitativamente inferiore a un gruppo che ne assiste mille attraverso diverse strutture – afferma Giuseppe Verde, presidente dell’ADS –. Eppure, con questi criteri, si rischia di penalizzare il primo a beneficio del secondo. La vera discriminante dovrebbe essere la qualità delle cure, non la dimensione dell’impresa. Per un paziente dializzato, soprattutto se anziano o non autosufficiente, la presenza di un centro vicino alla propria abitazione non è una comodità, ma una condizione fondamentale per la qualità della vita».

La mobilitazione nazionale interessa un comparto che, secondo le stime dei promotori della protesta, conta almeno 17 mila strutture e presìdi sanitari e sociosanitari, 150 mila posti letto ospedalieri e residenziali e oltre 150 milioni di prestazioni annue.

L’ADS paventa il rischio che l’ingresso dei fondi di private equity e delle grandi holding internazionali favorisca acquisizioni e accorpamenti, con ripercussioni sulla distribuzione territoriale dei servizi, sull’occupazione e sulla sostenibilità delle imprese locali. L’incertezza sul rinnovo degli accordi contrattuali potrebbe inoltre scoraggiare gli investimenti tecnologici e la formazione del personale.

«La salute non può essere trattata alla stregua di una merce – prosegue Verde –. Nella dialisi il rapporto fiduciario tra paziente ed équipe sanitaria, consolidato spesso nel corso di molti anni, è parte integrante dell’assistenza. Mettere periodicamente a gara i rapporti contrattuali significa introdurre un fattore di instabilità in un sistema che deve garantire trattamenti indispensabili alla sopravvivenza delle persone».

L’ADS richiama inoltre la direttiva europea 2006/123/CE, nota come direttiva Bolkestein, che esclude espressamente i servizi sanitari dal proprio ambito di applicazione. L’introduzione di procedure competitive periodiche, sottolinea l’associazione, è dunque una scelta del legislatore nazionale che non discende direttamente da quella direttiva.

L’Associazione Dialisi Sicilia sostiene la proposta emendativa presentata dalla maggioranza parlamentare nell’ambito del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, finalizzata a valorizzare la qualità delle prestazioni, gli esiti clinici, l’appropriatezza delle cure, la sicurezza dei pazienti e l’adeguatezza delle risorse professionali. La proposta circoscrive le procedure ad evidenza pubblica ai nuovi fabbisogni assistenziali e alle prestazioni resesi disponibili in seguito alla perdita dei requisiti di accreditamento, salvaguardando la continuità degli accordi con le strutture che rispettano gli standard previsti e superano le verifiche periodiche.

«Non chiediamo rendite di posizione né sottrazioni ai controlli – conclude Verde –. Chiediamo regole rigorose che premino chi cura meglio, non chi dispone di maggiori capitali. Sarebbe paradossale se una legge sulla concorrenza finisse per creare un oligopolio sanitario, sacrificando decenni di esperienza, professionalità e imprenditorialità locale. Non possiamo permettere che il diritto alla salute finisca per dipendere dal codice di avviamento postale del luogo in cui si vive».

L’ADS rivolge infine un appello al governo e alla deputazione parlamentare dell’Isola affinché si facciano parte attiva nella revisione della normativa, salvaguardando il pluralismo dell’offerta sanitaria, la capillarità dei servizi e il diritto alla continuità delle cure.