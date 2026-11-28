Vincenzo Calò è storico collaboratore di Patria Indipendente, la rivista dell’ANPI. Racconta in questo libro le ragioni personali, politiche e morali che portarono migliaia di giovani a scegliere la Resistenza nel 43/45 e perché quella scelta antifascismo, giustizia, sociale, pace, solidarietà sia ancora attualissima. Non è un romanzo partigiano classico, é un libro di memoria militante e di riflessione: parte dalla sua esperienza e dalle storie che ha raccolto in anni di impegno ANPI per spiegare ai ragazzi di oggi cosa vuol dire avere un cuore partigiano. Ruolo attuale di Vincenzo calò, componente della segreteria nazionale anpi e responsabile nazionale per il centro sud e del comitato nazionale, massimo organo dirigente dell’associazione.