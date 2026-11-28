Una boccata d’ossigeno da sette milioni di euro per i Comuni siciliani che, pur avendo chiuso nel 2025 l’iter delle Commissioni straordinarie di liquidazione, devono ancora fare i conti con vecchie pendenze finanziarie. Gli importi non solo risolutivi ma rappresentano un importante segno di attenzione gli Enti Locali da parte della Regione.

L’assessorato regionale delle Autonomie locali ha infatti firmato e pubblicato sul portale istituzionale della Regione Siciliana il decreto di riparto dei fondi, dando attuazione a quanto previsto dalla legge di Stabilità 2026.

La misura è destinata a sei amministrazioni locali dell’Isola e le risorse sono state suddivise in proporzione all’ammontare dei rispettivi debiti residui.

Le cifre del riparto: oltre 5,6 milioni per Catania

Il grosso dello stanziamento riguarda il capoluogo etneo, a cui vanno quasi l’80% delle risorse disponibili. Nel dettaglio, ecco come sono stati distribuiti i fondi:

• Catania: 5.663.200,27 euro

• Brolo (Messina): 516.695,07 euro

• Porto Empedocle (Agrigento): 382.051,66 euro

• Giarre (Catania): 223.671,17 euro

• San Cataldo (Caltanissetta): 112.280,90 euro

• Floridia (Siracusa): 102.100,93 euro

Garigliano: “La tenuta finanziaria dei Comuni è centrale”

A sottolineare il valore politico e amministrativo del provvedimento è l’assessore regionale alle Autonomie locali, Francesca Garigliano: “Con questo provvedimento diamo concreta attuazione a una misura importante a favore di quelle amministrazioni che si trovano ancora a dover affrontare una situazione debitoria non risolta. La tenuta finanziaria dei Comuni è una questione centrale per il governo Schifani, perché dalla solidità dei bilanci degli enti locali dipende anche la capacità di garantire servizi ai cittadini e di programmare il futuro dei territori”.

“Intervenire sulle situazioni debitorie residue – conclude l’esponente della giunta regionale – significa contribuire a creare condizioni più favorevoli per il risanamento e per una progressiva normalizzazione della gestione finanziaria. La Regione deve essere un punto di riferimento per i Comuni e lavorare al loro fianco per rafforzare la loro capacità amministrativa”.

Il decreto è stato pubblicato sul portale istituzionale della Regione Siciliana