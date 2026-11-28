Dalla messa in sicurezza di Via Madonna delle Grazie e Via Don Guanella al rifacimento della strada Naro-Favara: tre interventi inseriti nella programmazione regionale.

Importanti novità per Naro sul fronte della prevenzione e del contrasto al dissesto idrogeologico. Con l’Ordinanza Commissariale n. 104 del 19 novembre 2026, firmata dal Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, sono stati inseriti nella programmazione regionale tre importanti interventi che interessano il territorio narese, per un importo complessivo di 1.150.000 euro.

Nello specifico, gli interventi riguardano:

– 250.000 euro per la ricostruzione della rete fognaria e della sede stradale di Via Madonna delle Grazie;

– 400.000 euro per il consolidamento e la messa in sicurezza del versante roccioso sottostante Via Don Guanella, retrostante la palestra comunale;

– 500.000 euro per il consolidamento e il rifacimento della sede stradale del collegamento Naro-Favara, in contrada Malvizzo.

L’inserimento degli interventi nella programmazione regionale rappresenta il risultato di un percorso di collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’Ufficio Tecnico, che hanno portato all’attenzione della Regione Siciliana le criticità del territorio, sollecitando l’individuazione delle necessarie risorse finanziarie.

A esprimere soddisfazione è l’assessore ai Lavori Pubblici, Ignazio Pio Di Gerlando.

«Si tratta di interventi fondamentali per la sicurezza della nostra città e per la tutela della pubblica incolumità. Desidero ringraziare il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani per l’attenzione riservata al nostro territorio e l’Ufficio Tecnico comunale per l’impegno, la professionalità e la collaborazione dimostrati sin da subito nell’affrontare queste problematiche.

Avere a cuore la propria città significa conoscerne le criticità, ascoltare le esigenze dei cittadini e lavorare quotidianamente per individuare soluzioni concrete. In qualità di assessore ai Lavori Pubblici, continuerò ad attenzionare tutte le problematiche del nostro territorio, sollecitando gli enti competenti e seguendo ogni iter amministrativo affinché le risorse programmate possano tradursi in opere concrete.

Un ulteriore importante passo avanti per l’Amministrazione Dalacchi, che continua a lavorare per la sicurezza e il futuro della nostra comunità. Sempre dalla parte di Naro e dei naresi».