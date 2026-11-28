Il Reparto Aeronavale Sicilia della Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) hanno svelato la condotta illecita di una società veneta, contestando irregolarità doganali e amministrative relative all’impiego di un’imbarcazione battente bandiera non unionale. Gli equipaggi navali delle Fiamme Gialle di Lampedusa hanno monitorato per diverse settimane le uscite in mare di un caicco bialbero — tipologia di unità di origine turca, tradizionalmente impiegata per la pesca o il trasporto — utilizzato sull’isola per effettuare escursioni turistiche.

I militari hanno dapprima rilevato lo svolgimento dell’attività di noleggio in assenza delle previste autorizzazioni; successivi approfondimenti investigativi, condotti in collaborazione con il personale dell’Ufficio ADM di Lampedusa, hanno evidenziato ulteriori inosservanze della normativa vigente. Nello specifico, per quanto riguarda l’attività di noleggio, sono state contestate le sanzioni previste dal Codice della Nautica da Diporto per l’uso difforme dell’unità (da € 2.775 a € 11.017 euro). Sul piano doganale, invece, è stata rilevata la violazione del mancato assolvimento dei diritti doganali di confine. Secondo quanto ricostruito nel corso degli accertamenti, l’imbarcazione, iscritta in un registro non comunitario, avrebbe stazionato ininterrottamente negli ultimi dieci anni nelle acque dell’Unione Europea senza che risultassero versati i dazi e l’IVA all’importazione. Sono pertanto state applicate le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa (da un minimo di €27.000 fino a € 55.000) e disposto il sequestro amministrativo del caicco, finalizzato all’eventuale confisca.