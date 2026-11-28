Festeggiamenti in onore della Beata Maria Vergine dell’Immacolata a Campobello di Licata, nella Chiesa Gesù e Maria. Si inizia domenica 30 novembre. Alle ore 9,30, Santa messa celebrata da padre Augustino. Alle ore 11, liturgia eucaristica officiata da Dan Marco Damanti. Alla presenza di bambini e ragazzi del catechismo e delle famiglie. In serata, alle ore 17,30, Santo Rosario. Seguira” la Santa Messa presieduta da don Giuseppe Cumbo, vicario generale. Subito dopo, Apertura della lotteria di beneficenza.

La festa di concludera’ giorno 8 dicembre.

Giovanni Blanda