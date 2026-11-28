Il Presidente provinciale di Fratelli d’Italia Agrigento, Avv. Adriano Barba, comunica con soddisfazione la nomina del Dr. Calogero Filippo Bono quale nuovo Segretario Amministrativo Provinciale del partito. La nomina, avvenuta nei giorni scorsi, su proposta dello stesso Presidente provinciale Adriano Barba, è stata formalizzata dal Segretario Amministrativo Nazionale di Fratelli d’Italia, Dr. Roberto Carlo Mele.

Il Dr. Bono, già componente del Direttivo Provinciale di Fratelli d’Italia Agrigento, rappresenta una figura che conosce da vicino la realtà organizzativa e politica del partito sul territorio e che, grazie alle proprie competenze e alla disponibilità dimostrata, saprà svolgere questo importante incarico con serietà, impegno e senso di responsabilità. «Sono particolarmente soddisfatto di questa nomina – dichiara Adriano Barba – che ho proposto nella convinzione che il Dr. Calogero Filippo Bono possa garantire un contributo importante al rafforzamento della struttura provinciale del nostro partito. Si tratta di una scelta basata sulla fiducia, sulla stima personale e sulla conoscenza del lavoro svolto all’interno del nostro gruppo dirigente. Sono certo che saprà interpretare al meglio il nuovo ruolo, assicurando competenza, attenzione e dedizione nella gestione degli aspetti amministrativi e organizzativi».