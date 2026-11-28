– Il Comune di Naro aderisce all’indagine promossa dal Lions Club sul tema «Insularità e continuità territoriale: Diritto alla mobilità» (Anno sociale 2026/2027).

L’iniziativa ha l’obiettivo di raccogliere dati statistici per misurare quanto sia sentita la problematica dei collegamenti e dei trasporti in Sicilia e valutarne l’impatto sulla vita quotidiana di chi vive, studia o lavora sull’isola, con particolare attenzione al caro voli.

Sono invitati a partecipare studenti, universitari, insegnanti, personale ATA, lavoratori fuori sede e tutti i cittadini residenti in Sicilia, compilando un breve questionario online anonimo dedicato alla propria categoria:

• un questionario riservato agli studenti;

• un questionario rivolto a universitari e cittadini (insegnanti, personale ATA, lavoratori fuori sede e residenti).

La compilazione è completamente anonima. Il Comune e i promotori invitano a dare la massima diffusione all’iniziativa, affinché la partecipazione possa contribuire a dare voce alle esigenze del territorio e a sostenere il diritto alla mobilità.