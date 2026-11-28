Un ponte diretto tra i banchi di scuola e le aziende siciliane, senza costi aggiuntivi per le casse pubbliche. La Regione Siciliana ha pubblicato il nuovo avviso dedicato ai percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts), una misura pensata per accelerare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’attivazione di contratti di apprendistato di primo livello.
A chi si rivolge il bando
I corsi consistono in percorsi annuali di specializzazione post-diploma che rilasciano una certificazione professionale riconosciuta non solo in Italia, ma in tutta Europa. La platea dei destinatari comprende i giovani tra i 18 e i 25 anni, residenti o domiciliati nell’Isola, che possiedono uno dei seguenti requisiti:
Diploma di istruzione secondaria superiore o professionale tecnico;
Qualifica conseguita nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFp);
Iscrizione all’ultimo anno di un liceo.
L’obiettivo del governo regionale
La misura torna nell’Isola dopo un’assenza lunga un decennio e punta a rispondere alle richieste arrivate dal mondo produttivo. “Dopo dieci anni – dichiara l’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano – il governo Schifani ripristina una misura a costo zero per le casse regionali, utile al sistema produttivo e alle nuove generazioni”.
Secondo l’esponente della giunta, il meccanismo dell’apprendistato permette di costruire profili altamente spendibili sul mercato comunitario e realmente richiesti dalle imprese, raccogliendo le istanze di realtà come Cna, Confindustria, Casartigiani e degli operatori della formazione.
Chi può presentare i progetti e come partecipare
Trattandosi di percorsi formativi sperimentali privi di finanziamento pubblico diretto, la progettazione è aperta a una rete ampia di soggetti del territorio:
Associazioni temporanee di scopo (Ats);
Istituti scolastici superiori con sede in Sicilia;
Università;
Enti di formazione professionale accreditati;
Its Academy.
Tutta la modulistica necessaria per la presentazione delle proposte è già consultabile e scaricabile sul portale istituzionale della Regione Siciliana.