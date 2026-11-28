La Sala Consiliare del Comune di Naro ha fatto da cornice, nella giornata del 27 novembre, all’iniziativa “Donne inarrestabili: storie di donne che lasciano il segno”, un momento di incontro, riflessione e riconoscimento dedicato alle figure femminili capaci di incidere profondamente sul tessuto sociale, culturale e spirituale del territorio.

Ricordiamo Suor Angela Allegro cittadina di Naro.

Tra le donne inarrestabili che si sono distinte per il coraggio e il loro servizio generoso a beneficio della comunità del Paese, oggi vogliamo ricordare suor Angela Allegro, una donna speciale e carismatica, che ebbe i natali in questa meravigliosa città di Naro.

Già adolescente, spinta da un ideale religioso, decise di consacrarsi a Dio, scegliendo la vita religiosa e facente parte di un Istituto Agostiniano, che ha come obiettivo, l’istruzione religiosa e culturale dei giovani.

Questo ambiente infatti le dava l’opportunità, di potere realizzare il suo desiderio di servire Dio in un ambiente educativo e culturale tra i giovani.

Ben presto si distinse per le sue rare abilità cognitive ed umane e il grande livello di maturità raggiunto, per cui, giovanissima, venne eletta Superiora Generale dell’Istituto di appartenenza, un ruolo questo, di responsabilità che svolse con competenza, spirito di fede e di servizio.

Ciò che oggi continua a risplendere di Lei , è il suo coraggio evangelico, ragion per cui , come per S. Maria di Calcutta, non si è accontentata di percorrere strade già segnate e comode ma , mossa da un grande amore verso Dio e l’ideale per l’evangelizzazione, ebbe il coraggio profetico di fondare, insieme ad altre giovani e con il supporto di un sacerdote agostiniano, Padre Santos Sabucal, un nuovo Istituto Religioso che ebbe ufficialmente inizio il 22/02/1991, assumendo il nome di “Suore Agostiniane, serve del Signore per l’evangelizzazione”.

Ad oggi L’opera missionaria del nuovo Istituto Religioso, è presente in alcune parti del mondo e in diverse realtà sociali e di bisogno.