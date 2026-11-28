

Per mesi i pacchi sospetti hanno mandato in tilt le attività di due importanti snodi della logistica catanese. Ora la Procura della Repubblica di Catania ha chiuso le indagini nei confronti di un giovane catanese, nato nel 2000, ritenuto l’autore dei falsi allarmi bomba che da dicembre 2025 al 30 aprile scorso hanno interessato la città. Le indagini sono state condotte dalla Digos della Questura. Resta ferma la presunzione d’innocenza fino a una sentenza definitiva di condanna.

Nove allarmi, 17 scatole

Gli episodi sono stati nove, per un totale di 17 scatole. I pacchi, confezionati apposta per creare panico, sono stati trovati al Centro di Meccanizzazione Postale e alla filiale DHL Express di Catania. A far scattare ogni volta l’allarme erano i rilevatori dei centri di smistamento, che mostravano la presenza apparente di ordigni all’interno di alcune scatole. Il personale avvisava la Sala Operativa del numero di emergenza, segnalando una possibile bomba.

Ogni volta venivano evacuati uffici e capannoni, si interrompeva il lavoro e intervenivano gli artificieri della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco.

Congegni finti e un trucco per cancellare l’etichetta

Dopo i controlli degli artificieri, però, la conclusione era sempre la stessa: nessuna sostanza esplosiva. Nei pacchi c’erano congegni che sembravano bombe ma erano del tutto innocui. Dentro ogni scatola era nascosto anche un elemento elettronico riscaldante, che serviva ad annerire l’etichetta rendendola illeggibile. È un dettaglio importante, perché l’etichetta permette di ricostruire tutto il percorso di una spedizione, dal punto di deposito ai passaggi successivi. Cancellarla rendeva più difficile risalire a chi aveva spedito il pacco.

Le telecamere e la perquisizione

Le indagini sono partite dai rilievi degli artificieri e della Polizia Scientifica. Gli investigatori hanno poi acquisito le immagini della videosorveglianza, ricostruendo a ritroso il percorso dei pacchi dal momento della spedizione. Da questo lavoro è emerso un giovane catanese nato nel 2000, che appariva coinvolto nella vicenda.

Il pubblico ministero ha emesso un decreto di perquisizione. Nella casa del giovane gli agenti della Digos, con artificieri e Polizia Scientifica, hanno trovato diverso materiale che, secondo l’accusa, serviva a confezionare i pacchi. Hanno trovato anche una scatola già pronta, preparata con le stesse modalità, in attesa di essere spedita.

Le accuse

Completati gli accertamenti, la Procura ha notificato al giovane l’avviso di conclusione delle indagini. Gli contesta, in continuazione, tre reati:

interruzione di un pubblico servizio; procurato allarme presso l’Autorità; illegale fabbricazione e detenzione di materiale destinato alla composizione o alla fabbricazione di congegni esplodenti