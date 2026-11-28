L’Oratorio “”San Giovanni Paolo II”” organizza

Una serata importante dedicata ai ragazzi/e dai 10 anni in su, tra cinema, pizza e divertimento. Un’occasione per stare insieme, condividere momenti spensierati e vivere l’oratorio in modo diverso. Si terra’ a Campobello di Licata,

presso l’Oratorio “”San Giovanni Paolo II””.

Per una buona organizzare della serata e riservare il posto a tutti i partecipanti, è necessario iscriversi.

Per altre informazioni contattare Michela al 327 5620999.

La comunità cattolica’: “”Non aspettare l’ultimo momento: iscriviti e preparati a una notte… da museo””.

Giovanni Blanda