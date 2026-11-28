Domenica 29 Novembre alle ore 18,00 al Teatro Sociale di Canicattì altro appuntamento con la Stagione Teatrale Popolare Nazionale “Domenica pomeriggio a Teatro” con la direzione artistica di Giuseppe Speciale.
A calcare il palcoscenico arriva la Compagnia Gabriele Lavia di Roma con commedia esageratamente comica, divertente da non perdere dal titolo “DONNACCE” di Gianni Clementi con Patrizia Bellucci, Gionathan Montagna e Barbara Begala per la regia di Fabio Lombardi.
Sinossi: Tindara e Tullia sono due prostitute dai caratteri diametralmente opposti che decidono di smettere il mestiere e concedersi una vacanza esotica. Nel bel mezzo dei preparativi irromperà nel loro appartamento un misterioso personaggio che scombussolerà i loro piani!
Uno spettacolo pieno di gag divertenti con dialoghi vivaci e colorati dalle cadenze dialettali delle due (Tullia romana e Tindara sarda) ma anche di spunti di umanità. La storia avrà un finale tutto a sorpresa!
Note di regia: “DONNACCE” è il celebre testo di Gianni Clementi, qui proposto in una messa in scena che mette in primo piano i caratteri forti e contrastanti delle due protagoniste: due ex prostitute, donne di strada, segnate dalla vita ma ancora profondamente vive. Pur mantenendo il profilo della commedia comico/brillante la regia sceglie un taglio dichiaratamente realistico, valorizzando dialoghi, linguaggio, gesti e comportamenti che restituiscono, con crudezza e autenticità, l’universo umano delle protagoniste.
Donne ignoranti ma argute, violente ma cariche di umanità, furbe e disincantate, capaci di sopravvivere a tutto… o quasi.
La loro quotidianità viene sconvolta dall’irruzione di un intruso: arrogante, manipolatore, cocainomane, incarnazione di un potere cinico e spregiudicato. Lo scontro che ne nasce è feroce, a tratti grottesco, e mette a nudo rapporti di forza, illusioni e fragilità che lasciano emergere tutta la violenza sociale e morale di un mondo in cui l’umanità soccombe troppo spesso al potere.
Domenica 29 Novembre alle ore 18,00 al Teatro Sociale di Canicattì altro appuntamento con la Stagione Teatrale Popolare Nazionale “Domenica pomeriggio a Teatro” con la direzione artistica di Giuseppe Speciale.