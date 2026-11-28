Domenica 29 Novembre alle ore 18,00 al Teatro Sociale di Canicattì altro appuntamento con la Stagione Teatrale Popolare Nazionale “Domenica pomeriggio a Teatro” con la direzione artistica di Giuseppe Speciale.

A calcare il palcoscenico arriva la Compagnia Gabriele Lavia di Roma con commedia esageratamente comica, divertente da non perdere dal titolo “DONNACCE” di Gianni Clementi con Patrizia Bellucci, Gionathan Montagna e Barbara Begala per la regia di Fabio Lombardi.

Sinossi: Tindara e Tullia sono due prostitute dai caratteri diametralmente opposti che decidono di smettere il mestiere e concedersi una vacanza esotica. Nel bel mezzo dei preparativi irromperà nel loro appartamento un misterioso personaggio che scombussolerà i loro piani!

Uno spettacolo pieno di gag divertenti con dialoghi vivaci e colorati dalle cadenze dialettali delle due (Tullia romana e Tindara sarda) ma anche di spunti di umanità. La storia avrà un finale tutto a sorpresa!

Note di regia: “DONNACCE” è il celebre testo di Gianni Clementi, qui proposto in una messa in scena che mette in primo piano i caratteri forti e contrastanti delle due protagoniste: due ex prostitute, donne di strada, segnate dalla vita ma ancora profondamente vive. Pur mantenendo il profilo della commedia comico/brillante la regia sceglie un taglio dichiaratamente realistico, valorizzando dialoghi, linguaggio, gesti e comportamenti che restituiscono, con crudezza e autenticità, l’universo umano delle protagoniste.

Donne ignoranti ma argute, violente ma cariche di umanità, furbe e disincantate, capaci di sopravvivere a tutto… o quasi.

La loro quotidianità viene sconvolta dall’irruzione di un intruso: arrogante, manipolatore, cocainomane, incarnazione di un potere cinico e spregiudicato. Lo scontro che ne nasce è feroce, a tratti grottesco, e mette a nudo rapporti di forza, illusioni e fragilità che lasciano emergere tutta la violenza sociale e morale di un mondo in cui l’umanità soccombe troppo spesso al potere.