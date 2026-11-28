Torna a dire la sua l’ex sindaco di Campobello di Licata, Michele Termini, sibillino per l’occasione:

“”Chi nasce secondo , purtroppo, leader non ci diventa – scrive-.

Sono talmente importante, certe mie battute vengono prese talmente sul serio che finiscono per diventare programmi amministrativi.

A giudicare da quello che si vede in questi giorni, il sistema ce l’abbiamo già in casa.

Speriamo che fra qualche mese non ci tocchi vergognarci delle scelte di oggi, visto quello che sta succedendo.

Io continuo a volare alto. C’è invece chi è abituato a seguire le scie. Quando perde la mia, ne cerca disperatamente subito un’altra””.

Giovanni Blanda