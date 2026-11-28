I poliziotti del Commissariato di P.S. di Nesima, a seguito di segnalazione pervenuta sulla linea d’emergenza, sono intervenuti in via Palermo, dove hanno trovato ad attenderli i richiedenti, due ventenni catanesi, i quali il giorno precedente avevano subito un furto all’interno della loro auto. Uno dei due, in particolare, aveva richiesto l’intervento della Polizia di Stato in quanto tra gli effetti personali rubati vi era anche uno zaino, contenente un dispositivo di localizzazione, che risultava proprio in quella zona. Gli agenti, quindi, hanno perlustrato l’area segnalata, individuando un immobile in apparente stato di abbandono, il cui cancello era aperto. Fatto ingresso nelle pertinenze dell’immobile, hanno poi notato che l’ingresso dell’abitazione risultava chiuso con un catenaccio.

Muovendosi lungo il perimetro, hanno poi trovato le imposte aperte e, così, hanno osservato all’interno, notando uno zaino, perfettamente corrispondente a quello che poco prima era stato loro descritto dalla vittima, nonché diversi oggetti, tra cui fari di autovetture e centraline elettroniche. Nel corso del sopralluogo, i poliziotti hanno, poi, trovato un’auto parcheggiata, aperta e sul cui sedile anteriore destro erano poggiati disordinatamente alcuni documenti. Dopo aver accertato, tramite banche dati, che il veicolo era stato rubato pochi giorni prima, ne hanno controllato l’interno, accertando che tra i documenti rinvenuti vi erano anche quelli dei due ragazzi che avevano richiesto l’intervento. Dopo vari tentativi, risultati vani, per far aprire la porta dall’occupante, quando avevano già richiesto il supporto dei vigili del fuoco per accedere, i poliziotti hanno sentito provenire dall’interno la voce di un uomo, che finalmente ha aperto loro la porta.

Viste le circostanze, il rinvenimento dell’auto rubata e dei documenti dei due ragazzi, gli agenti hanno proceduto con la perquisizione dell’immobile, che ha consentito loro di rinvenire e recuperare, oltre allo zaino, al dispositivo di localizzazione ed ai documenti dei due ragazzi, anche alcune centraline elettroniche, presumibilmente utilizzate per la manomissione di autovetture, diversi fari di autovetture e alcune autoradio. Nel corso degli accertamenti, i poliziotti si sono accorti di alcuni cavi provenienti dall’interno dell’abitazione e hanno, pertanto, richiesto l’intervento di personale della società di distribuzione dell’energia elettrica, il quale, a seguito di verifica, ha accertato l’esistenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica. L’uomo trovato all’interno dell’abitazione, sprovvisto di documenti di identificazione, è stato accompagnato presso gli uffici della Polizia Scientifica di Catania per il foto segnalamento ed identificato per un 50enne catanese pluripregiudicato, soprattutto per reati contro il patrimonio, già sottoposto a sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza. Ultimati gli atti, l’uomo è stato denunciato e parte degli oggetti rivenuti e l’autovettura sono stati restituiti ai legittimi proprietari.