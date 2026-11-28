

Il Procuratore di Agrigento, Giovanni Di Leo, interviene sul sempre più diffuso e preoccupante fenomeno delle truffe – specialmente in danno di anziani – che si stanno verificando in provincia. “L’auspicio è che queste frasi possano indurre tutti a proteggere le vittime di tali reati e a collaborare con le autorità” dice il procuratore.

Quelle di Di Leo non sono soltanto riflessioni ma vere e proprie raccomandazioni ai cittadini affinché possano tutelarsi da questi episodi. “Tali manifestazioni criminali non sono addebitabili a singoli isolati individui ma ad articolati gruppi di più persone che agiscono in modo sistematico, in genere grazie ad informazioni fornite da “basisti” in loco che individuano le vittime. I nostri “vecchi”, madri, nonne, zie e zii che vivono da soli, sono la parte più debole ed esposta della società moderna. Voci allarmanti ed allarmistiche li colpiscono, tali da generare confusione nella mente di persone in situazione di fisiologica debolezza per solitudine, magari contingente e momentanea o, magari, prive dell’assistenza materiale e morale di parenti in grado di metterli in guardia da questi criminali.”

Il procuratore prosegue: “Va quindi ribadito, come avviso per tutti gli anziani soli, che non si deve mai dare credito a qualsiasi voce che per telefono ci comunica una notizia negativa, che ci induce in preoccupazione per un nostro caro, che ci comunica un incidente, un arresto, o qualsiasi altra calamità e che, nello stesso tempo, ci prospetta come soluzione l’immediato versamento di una somma di denaro, o la visita di qualcuno da cui ricevere istruzioni e aiuto. La cosa migliore da fare in questo caso è interrompere la telefonata e telefonare subito ad un figlio/a, un nipote o un fratello, ed in mancanza, subito, al numero di emergenza 112. Nessun altro numero, neanche se compare sul proprio telefono.”

Il capo dei pm agrigentini, poi, illustra anche un altro genere di frode telefonica nella quale usualmente persone di una certa età cadono e sono quelle che nascono da messaggi apparentemente provenienti dalla propria banca: “Un sms che comunica il blocco del nostro conto corrente a causa di movimenti sospetti. Viene indicato un numero da chiamare. Non è vero, non fatelo. Anche in questo caso la leva per indurre la vittima in errore è la confusione generata dalla preoccupazione, spesso indetto dal delinquente al quale, chiamando il numero indicato, ci rivolgiamo preoccupati. Il truffatore ci indurrà ad entrare sul nostro conto ed a fare operazioni che con il senno di poi si rivelano la truffa e che appariranno, subito dopo averle compiute, senza senso anche agli occhi della stessa vittima. Al di là del danno economico è quello psicologico che simili truffe causano alle vittime il vero problema. Le concrete possibilità di arrestare gli autori sono scarse, quelle di recuperare il maltolto praticamente nulle. La reazione immediata è tuttavia la sola che può dare qualche speranza e, per questa, è necessaria la solidarietà di tutto. Una macchina non conosciuta, la presenza in un condominio di persone che non ne fanno parte, una telecamera che ha registrato un’immagine e un numero di targa, sono indizi preziosi che vanno immediatamente segnalati alla Polizia o ai carabinieri intervenuti che, per quanto in carenza di personale, in questi casi si attivano al di là delle loro stesse forze per proteggere la parte più debole della nostra società”.

Il procuratore conclude: “Gli anziani devono comprendere che nessun “maresciallo” o “avvocato” prende contatti per telefono per comunicare un incidente, e nessuna banca può per leggere prendere contatti con un sms con il cliente, se non nell’ambito di procedure avviate dallo stesso correntista. I nostri conti correnti sono sicuri. E nessuno può presentarsi in casa nostra per “aggiustare” una situazione giuridica o processuale in cambio di oro e risparmi. Chi lo fa è un truffatore e vanno avvisate le forze dell’ordine. Ma chiunque sente qualcosa di diverso, e comprende che una persona anziana, che vive da sola, è in pericolo, sta ricevendo in casa degli estranei, si trova in stato di agitazione, ha il dovere morale e giuridico di intervenire, di preoccuparsi, di agire, di affacciati per vedere se una macchina porta via l’intruso, di prendere il numero di targa e, ancora e sempre, di avvisare le forze dell’ordine chiamando il 112. Soltanto con la reciproca solidarietà potremo avere ragione di un tipo particolarmente odioso di criminalità in danno dei nostri anziani, e preservare la loro dignitosa, spesso solitaria, vecchiaia, sapendo che non verrà violata da gente senza scrupoli né dignità”.