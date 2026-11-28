Il 3 dicembre si celebra in tutto il mondo la Giornata delle persone con disabilità, istituita nel 1992 dall’ONU per sensibilizzare sul tema della diversità, in difesa dei diritti inalienabili di ogni essere umano, indipendentemente dalla sua condizione fisica, psichica, sensoriale, sociale. La Giornata è un appuntamento importante per la Valle dei Templi che quest’anno ha vinto il Premio internazionale “Turismi accessibili”, promosso da Diritti Diretti. I numeri raccontano un Parco accessibile per l’85% tramite carrozzine elettriche gratuite, ausili, percorsi dedicati ed eliminazione di ogni barriera sensibile, strumenti tattili, videoguide in LIS e tecnologie digitali: tutti interventi per il pubblico “speciale” a cui va la completa attenzione del direttore del Parco, Roberto Sciarratta.

Per spiegare anche ai bambini un tema delicato come l’inclusività, domenica prossima (29 novembre) alle 16, CoopCulture ripropone nell’aula didattica del Museo archeologico Pietro Griffo il laboratorio “Sinestesia! La divinità più pasticciona che ci sia”. Una dea moderna, pop e di nuova invenzione, approda al Museo sconvolgendo i cinque sensi dei piccoli visitatori (tra 6 e 12 anni): perché … gli odori hanno un colore, il tatto ha una forma, le forme hanno un suono! Argilla, colori ed essenze profumate; per mettere le mani in pasta, giocare e imparare, in modo diverso dal solito. Alla fine del laboratorio, i piccoli artisti potranno inventare una breve storia per spiegare in che modo la divinità pasticciona Sinestesía lo abbia guidato per far nascere il piccolo oggetto (che ognuno potrà poi portare a casa). Laboratorio: 5 euro.

Da venerdì (27 novembre) a domenica le consuete visite guidate: alle 10.30 e 11.45 i percorsi sotterranei con cui si potrà scoprire la vita dei primi cristiani, seguendo l’archeologo di CoopCulture tra arcosoli, forme e altri tipi di sepolture. Alle 15.30, invece, “Valle senza segreti”, la visita che va dal Tempio di Giunone al Tempio della Concordia, per comprendere l’ampiezza dell’antica Akragas arrivando sino alle catacombe paleocristiane. Senza dimenticare “Fernando Botero. L’incanto del Mito”: 25 opere originali del maestro colombiano raccolte in questa mostra evento (tra Villa Aurea e la stessa Valle) che ha già superato i 140 mila visitatori nei primi mesi. Un successo tale che la mostra è già stata prorogata fino al 31 dicembre.