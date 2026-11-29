Senza acqua, senza cibo e in condizioni incompatibili con le loro esigenze. È lo scenario trovato in un terreno a Noto, dove due capre e un cane vivevano in una situazione di grave incuria. Il cane era tenuto alla catena, una condizione che, insieme allo stato generale degli animali, ha fatto scattare l’intervento dei veterinari e della Polizia.

Non una segnalazione generica, ma una situazione concreta che ha richiesto l’intervento sul posto. A far emergere quanto stava accadendo è stato un cittadino, che ha utilizzato YouPol per avvertire le autorità.

Il cane alla catena, scattano i provvedimenti

Gli agenti del Commissariato di Noto, accompagnati dai veterinari dell’Asp, hanno raggiunto il terreno e verificato le condizioni degli animali. Gli accertamenti hanno portato alla denuncia di un uomo di 52 anni per abbandono di animali e violazione del divieto di detenzione alla catena degli animali d’affezione.

Il quadro riscontrato è stato ritenuto incompatibile con le caratteristiche etologiche della specie. A pesare, in particolare, la mancanza di acqua e cibo e la condizione degli animali.

Due capre restano lì, il cane viene sequestrato

Per il cane è scattato il sequestro. Le due capre, invece, sono state affidate allo stesso uomo denunciato, al quale è stato intimato di occuparsi degli animali e garantirne le cure.