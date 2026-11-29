Dal Comune di Campobello di Licata.
Bonus affitti. Il Comune avvisa i cittadini interessati:
Ecco cosa si deve sapere per presentare la domanda:
Istanze entro il 30 novembre.
Contributo massimo: 3.098,74 euro.
Limite Isee 15.639,40 euro.
La domanda da presentare attraverso Spid o Carta d’identità elettronica (Cie), collegandosi al portale: https://siciliapei.regione.sicilia.it/fondolocazione/
Documenti necessari: attestazione ISEE e intestato di locazione.
GIOVANNI BLANDA
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Campobello di Licata, Bonus affitti
Dal Comune di Campobello di Licata.