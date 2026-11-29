Il Partito Democratico di Campobello di Licata, rappresentato dal Consigliere Comunale Antonio Pitruzzella, denuncia con fermezza il metodo di gestione dei lavori consiliari adottato in vista della seduta ordinaria convocata per lunedì 30 novembre 2026 alle ore 18:30.

Ancora una volta ci troviamo di fronte a una convocazione che, nei fatti, comprime le prerogative dei consiglieri e mortifica il ruolo della massima assise cittadina. L’ordine del giorno prevede ben 11 punti, molti dei quali di altissima complessità tecnica, finanziaria e politica: il Bilancio consolidato 2025, ben tre diverse variazioni al bilancio di previsione 2026-2028 con utilizzo dell’avanzo, la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie, l’approvazione di due importanti regolamenti comunali (quello sulle riprese audiovisive del Consiglio e quello sulla privacy/GDPR), l’elezione del Vice Presidente e un atto di indirizzo sull’autonomia differenziata.

A fronte di una mole così imponente di documenti contabili e normativi, i tempi concessi per esercitare il diritto-dovere di analisi e proposta risultano del tutto inadeguati.

La convocazione porta la data di protocollo del 18 novembre, ma lo stesso atto ricorda che, ai sensi dell’art. 22, comma 4 del vigente Regolamento di contabilità, eventuali emendamenti alle tre variazioni di bilancio vanno presentati «entro le ore 13 del quinto giorno lavorativo antecedente la seduta», pena l’inammissibilità.

Basta guardare il calendario per comprendere l’assurdità della situazione: andando a ritroso dal 30 novembre, il termine ultimo per depositare emendamenti scadeva lunedì 23 novembre alle ore 13:00. Considerando che sabato 21 e domenica 22 gli uffici comunali sono chiusi, ai consiglieri sono stati lasciati di fatto appena due giorni lavorativi effettivi (giovedì 19 e venerdì 20) per esaminare atti finanziari complessi, verificare capitoli di spesa, chiedere chiarimenti e redigere proposte emendative tecnicamente sostenibili.

Una corsa a ostacoli resa ancora più impraticabile da una realtà organizzativa che il Presidente del Consiglio conosce bene: alcun dei funzionari responsabili di questi settori hanno impegni professionali presso altri enti, rendendo spesso impossibile ottenere un confronto tecnico tempestivo in un arco temporale così ristretto. A tutto ciò si aggiunge l’assenza di un reale coinvolgimento preventivo, non essendo stati messi nelle condizioni di condividere tempi e agenda in sede di Conferenza dei Capigruppo.

Così facendo si svuota di senso il Consiglio Comunale. I consiglieri non sono chiamati a ratificare passivamente decisioni già confezionate altrove, ma rappresentano i cittadini e hanno il dovere di controllare ogni singolo euro del bilancio pubblico. Impedire, nei fatti, un’adeguata preparazione e la presentazione di emendamenti significa mancare di rispetto non solo all’opposizione, ma all’intera istituzione consiliare e alla comunità di Campobello di Licata.

In realtà, questo modo di operare serve solo a nascondere l’inefficienza di un’amministrazione che in due anni e mezzo ha fatto solo annunci e nessun risultato. Un simile modo di fare implica chiaramente che hanno paura che qualcuno possa leggere i documenti con attenzione. E c’è di più: così facendo non stanno lasciando tempo nemmeno ai consiglieri di maggioranza, non permettendo alcuna reale valutazione neanche a loro e finendo per mortificare i propri stessi consiglieri.

Non ha senso organizzare marce per la legalità e attività simili perché il rispetto delle regole democratiche non si misura solo sul filo della legittimità formale, ma sulla concreta garanzia che ogni consigliere possa svolgere il proprio mandato con serietà, trasparenza e tempi congrui. Sennò rimane tutta una passerella.