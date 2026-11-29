

Fermato dai carabinieri al posto di blocco, per un controllo stradale di routine, viene fuori che era ricercato per violenza sessuale. È successo a Canicattì dove i militari dell’Arma hanno arrestato un bracciante agricolo di 66 anni. L’uomo si trovava al volante di un’auto intestata alla compagna e pensava di farla franca.

Una volta che i carabinieri gli hanno imposto l’alt ha fornito i documenti ma, da un accertamento più approfondito, è emerso che doveva scontare una condanna residua a due anni e sei mesi poiché ritenuto responsabile di violenza sessuale. Subito sono scattate le manette con il bracciante agricolo che, dopo le formalità di rito, è stato tradotto nel carcere di Agrigento