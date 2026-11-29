Continua e si allarga a Palazzo dei Normanni il dibattito sul ripristino dell’elezione diretta nelle ex Province regionali, oggi Liberi consorzi comunali e Città metropolitane. Sulla scia del via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge delega promosso dal ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli per superare l’impianto della riforma Delrio, il confronto politico nell’Isola entra nel vivo con nuovi interventi da parte della maggioranza di centrodestra.

All’Assemblea Regionale Siciliana cresce il pressing per accelerare l’iter legislativo e arrivare a una sintesi politica tra le diverse forze della coalizione e l’esecutivo.

L’intervento di Vincenzo Figuccia (Lega)

A intervenire nel confronto è il deputato regionale della Lega Vincenzo Figuccia, primo firmatario di uno dei disegni di legge depositati all’Ars, che chiede di unire le forze in Commissione prima di individuare una proposta base su cui lavorare.

“Ho chiesto al presidente della Commissione Affari istituzionali dell’ARS, Ignazio Abbate, di iscrivere all’ordine del giorno il disegno di legge di cui sono primo firmatario e di esaminarlo insieme alle proposte della DC e dell’MPA – dichiara Figuccia –. Prima di scegliere un testo base, la Commissione potrà valutare con noi tutte le iniziative e lavorare a un testo unitario”.

Il parlamentare leghista richiama l’azione del governo nazionale e lega la riforma istituzionale all’efficienza dei servizi sul territorio: “Restituire ai cittadini la scelta di chi governa gli enti di area vasta è una battaglia storica della Lega, che tutto il gruppo e io personalmente portiamo avanti da tempo. Il passo compiuto dal Consiglio dei ministri, grazie anche al lavoro del ministro Roberto Calderoli, dà nuovo impulso al confronto. Adesso anche l’ARS acceleri, con un esame aperto ai contributi di tutti i proponenti e un obiettivo chiaro: tornare al voto diretto in Sicilia, restituendo a questi enti funzioni e competenze essenziali. Penso alla manutenzione delle strade provinciali, agli edifici scolastici e ai servizi per le persone con disabilità: ambiti che non possono più essere lasciati senza risposte”. Figuccia ha inoltre formalizzato la richiesta di poter illustrare personalmente il proprio disegno di legge durante i lavori della Commissione.

La linea dell’assessore Garigliano e il quadro all’Ars

L’iniziativa della Lega si inserisce nel solco tracciato nelle ultime ore anche dal governo regionale. L’assessore alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica, Francesca Garigliano, era intervenuta ieri sollecitando un rapido passaggio dalle intenzioni agli atti concreti. L’esponente della giunta Schifani ha ribadito l’urgenza di restituire il voto ai cittadini dei Liberi consorzi e delle Città metropolitane, evidenziando i limiti dell’attuale assetto che affida automaticamente la guida degli enti di area vasta ai sindaci dei comuni capoluogo, tagliando di fatto fuori dalle scelte gli elettori degli altri centri della provincia.

Il mosaico a Sala d’Ercole resta comunque articolato. Accanto alla proposta della Lega e ai testi di Democrazia Cristiana e Movimento per l’Autonomia (con gli autonomisti che hanno messo sul tavolo un articolato in dodici punti modellato sul sistema elettorale dei comuni sopra i 15 mila abitanti), il confronto parlamentare dovrà tenere conto dei tempi necessari per raccordare la normativa regionale con i decreti attuativi nazionali, in un equilibrio tra chi spinge per stringere i tempi e chi invita alla prudenza sulle scadenze del ritorno alle urne.