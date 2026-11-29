Da alcuni giorni a Licata non si parla d’altro. Un consigliere comunale ha denunciato ai carabinieri della locale Compagnia di aver subito un’aggressione fisica e verbale da parte di un trentacinquenne e del padre di quest’ultimo, anche lui consigliere comunale. Quegli attimi sono stati immortalati anche da un video che, in breve tempo, è diventato virale rimbalzando sulle piattaforme social. Il consigliere aggredito ha dovuto fare ricorso alle cure mediche dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso con una prognosi di cinque giorni. La vicenda risale a qualche giorno fa.

Secondo quanto ricostruito si trovava nella sua abitazione, ha notato un mezzo pesante fare alcune manovre ritenute azzardate con il rischio di urtare il prospetto del palazzo. Il consigliere comunale ha iniziato così a filmare con un cellulare per documentare eventuali danni riportati. Poco dopo gli animi si sono accesi con il conducente del mezzo, un 35enne, che gli avrebbe intimato di scendere in strada. Dopo insulti e tensioni sarebbe stato colpito con alcuni schiaffi. Il caso assume anche una connotazione politica poiché, secondo quanto emerso in sede di denuncia, alla colluttazione avrebbe preso parte anche il padre del 35enne, un 68enne consigliere comunale della maggioranza.