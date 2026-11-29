Ancora una truffa, l’ennesima, in provincia di Agrigento. A cadere nel raggiro, questa volta, è stato un anziano pensionato di Caltabellotta. L’uomo, con una scusa, è stato agganciato da due malviventi che si sono recati a casa sua e sono riusciti a portargli via ben 30 mila euro tra soldi e gioielli. Soltanto in un secondo momento l’uomo ha capito di essere stato truffato e ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Al via le indagini per risalire alla loro identità.