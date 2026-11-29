. Un tempo a Canicatti si svolgevano gare sportive a livello regionale. Tra le più belle vorrei ricordare il concorso ippico che si svolgeva al Campo Ostacoli di contrada Gaetano-Giacchetto, all’interno di un boschetto nei pressi della villa del barone Agostino La Lomia. La prima edizione si svolse, col patrocinio del Comune di Canicattì, nell’estate del 1962; era allora sindaco il socialista Pasquale Gazzara. Il concorso, al quale partecipavano sportivi provenienti da tutta la Sicilia, era organizzato dal notaio palermitano – con studio a Canicattì (corso Garibaldi) – Giorgio Zalapi’.
La prima edizione vide la partecipazione di ben 34 cavalli, ovviamente di razza pregiata. La prestigiosa gara, seguita con particolare interesse dalla stampa regionale, andò avanti per un quinquennio. GAETANO AUGELLO