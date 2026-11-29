In occasione dell’imminente avvicendamento alla guida della Questura di Agrigento, il Segretario Generale Provinciale del Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti (M.P.), Alfonso Imbrò, esprime a nome dell’intera segreteria provinciale i più sentiti auguri di buon lavoro al Dirigente Superiore Tommaso Palumbo, chiamato a ricoprire il prestigioso incarico di Direttore del Servizio Immigrazione presso la Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere.

«Al Questore Palumbo va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto sul territorio agrigentino e i migliori auspici per questo nuovo e delicato ruolo a livello centrale, dove la sua esperienza sarà certamente determinante», dichiara Alfonso Imbrò. Contestualmente, l’Organizzazione Sindacale rivolge un caloroso benvenuto al nuovo Questore di Agrigento, il Dirigente Superiore Andrea Nicola Lo Iacono, proveniente dalla Questura di Imperia, al quale auguriamo un proficuo lavoro in una realtà complessa e strategica come quella agrigentina. «Proprio in virtù delle numerose sfide che attendono la nostra provincia – prosegue il Segretario Generale Provinciale – chiederemo fin da subito e con carattere d’urgenza un incontro ufficiale al nuovo Questore Lo Iacono. È indispensabile aprire immediatamente un tavolo di confronto su annose problematiche che non possono più essere rinviate: dalla cronica carenza di personale alla gestione complessiva della sicurezza su tutto il territorio provinciale, fino alle questioni logistiche e operative legate al nuovo Commissariato di P.S. di Lampedusa».

«Non possiamo inoltre sottacere – conclude Imbrò – l’ultimo boccone amaro che i poliziotti agrigentini sono costretti a mandare giù: la perdita, per l’anno 2027, del riconoscimento di sede disagiata per il Commissariato di Palma di Montechiaro. Una decisione penalizzante per gli operatori che lavorano quotidianamente in un contesto difficile e che merita la massima attenzione sindacale e istituzionale. Non tralasciando la necessità di quasi tutti i presidi di Polizia ad esempio Canicattì e Sciacca necessitino urgentemente di una nuova sede, malgrado il bando già pubblicato dalla Prefettura al quale nessuno ha risposto in questa fase. Situazione davvero drammatica invece per la struttura del Commissariato di P.S. di Porto Empedocle che non può più temporeggiare, auspichiamo che tra gli imprenditori che già si sono fatti avanti, in tempi rapidi ne venga individuato uno e si concretizzi la necessaria locazione. Confidiamo nella sensibilità e nella concretezza del Questore Lo Iacono per avviare sin da subito un dialogo costruttivo nell’interesse delle donne e degli uomini della Polizia di Stato e della sicurezza dei cittadini dell’intera Provincia ».