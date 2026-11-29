L’Amministrazione Comunale di Delia comunica di aver presentato il progetto per la riqualificazione e il rifacimento del manto stradale di alcune vie del nostro Comune, nell’ambito dell’Avviso pubblico 2026 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni fino a 5.000 abitanti.

Il progetto prevede interventi mirati di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria, con il rifacimento completo del manto per il miglioramento della viabilità e della sicurezza per pedoni e automobilisti.

L’importo complessivo del progetto ammonta a € 150.0000, per il quale è stato richiesto il contributo ministeriale previsto dal Fondo.

La presentazione del progetto è stata possibile grazie al lavoro svolto in sinergia tra l’Amministrazione Comunale e l’Ufficio Tecnico, che con impegno e professionalità hanno predisposto in tempi brevi tutta la documentazione necessaria, rispettando la scadenza fissata dal Ministero per il 30 novembre 2026.

L’Assessore ai Lavori Pubblici dichiara:

Continuiamo a lavorare con grande spirito di servizio per portare avanti un programma di interventi mirati a riqualificare sempre di più il nostro Paese. La riqualificazione delle strade non è solo un intervento tecnico, ma un atto di attenzione verso i cittadini, la sicurezza e il decoro urbano. Il lavoro di squadra tra Amministrazione e Ufficio Tecnico sta dando risultati concreti e continueremo su questa strada.

L’Amministrazione Comunale continuerà a lavorare per migliorare l’assetto urbano della nostra Comunità, cogliendo ogni opportunità di finanziamento utile a rendere Delia sempre più sicura, accogliente e vivibile.