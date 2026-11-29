Si apre, Domenica (29 novembre), la Lotteria di Solidarieta’ nella Chiesa di Gesu’ e Maria
a Campobello di Licata. Ad organizzarla e’ la stessa Chiesa- Unita’ pastorale “”Sacra Famiglia”.
Il parroco don Marco Damanti sostiene che ” La nostra Lotteria è quasi pronta…. Oggetti veramente belli da portare a casa. Complimenti a tutti””. Don Marco è coadiuvato da padre Augustino Mgovano.
L’ l’inaugurazione alle ore 19, dopo la Santa messa, che sarà celebrata dal vicario generale don Giuseppe Cumbo.
Giovanni Blanda
Si apre la Lotteria di Solidarieta’ nella Chiesa di Gesu’ e Maria a Campobello di Licata
Si apre, Domenica (29 novembre), la Lotteria di Solidarieta’ nella Chiesa di Gesu’ e Maria