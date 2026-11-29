Si apre, Domenica (29 novembre), la Lotteria di Solidarieta’ nella Chiesa di Gesu’ e Maria

a Campobello di Licata. Ad organizzarla e’ la stessa Chiesa- Unita’ pastorale “”Sacra Famiglia”.

Il parroco don Marco Damanti sostiene che ” La nostra Lotteria è quasi pronta…. Oggetti veramente belli da portare a casa. Complimenti a tutti””. Don Marco è coadiuvato da padre Augustino Mgovano.

L’ l’inaugurazione alle ore 19, dopo la Santa messa, che sarà celebrata dal vicario generale don Giuseppe Cumbo.

Giovanni Blanda