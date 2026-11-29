E’ stata una serata di partecipazione, confronto e condivisione che ha caratterizzato la seconda riunione, svoltasi presso il ristorante Maracuja di Canicattì.

Presenti quattro dei cinque Lions Club della Zona, il Leo Club, gli officer invitati e numerosi soci. Un’ampia partecipazione che testimonia la volontà di mantenere vivo il dialogo e rafforzare il senso di appartenenza alla nostra grande famiglia Lions.

Tutti i punti all’ordine del giorno sono stati affrontati con attenzione e spirito costruttivo: dalle attività di servizio alle prospettive di collaborazione interclub, dalle strategie per la crescita e il consolidamento della membership agli aggiornamenti sulle iniziative distrettuali.

Particolarmente significativo il contributo del Lions Club Canicattì Castel Bonanno, attraverso la relazione della sua Presidente, Teresa Monaca, che ha illustrato le brillanti iniziative già realizzate dal Club e aggiornato i presenti sullo stato di avanzamento del service dedicato all’insularità e alla continuità territoriale.

Un progetto che sta progressivamente ampliando il proprio orizzonte: sono stati condivisi i progressi del lavoro avviato per coinvolgere anche la Regione Sardegna, oltre alle deliberazioni già adottate da diverse amministrazioni comunali a sostegno di questa importante tematica.

Un’esperienza che dimostra come la perseveranza, la capacità di fare rete e il dialogo con le istituzioni possano contribuire a trasformare un’esigenza del territorio in una causa di più ampio respiro.

Particolarmente interessante anche la proposta avanzata dal Presidente del Lions Club Ravanusa-Campobello di sviluppare un tavolo tecnico ristretto, quale occasione di approfondimento e confronto per individuare progettualità comuni e service da realizzare insieme. Una proposta che merita di essere sviluppata e condivisa.

La presenza del Leo Club ha inoltre arricchito l’incontro, confermando quanto sia importante rafforzare il dialogo e la collaborazione tra Lions e Leo, investendo sulle nuove generazioni.

Un cordiale pensiero al Governatore Giuseppe Walter Buscema, che, impossibilitato a partecipare per sopraggiunti impegni, ha fatto pervenire un messaggio di saluto.

La serata si è conclusa con una piacevole e brillante conviviale, in un clima di amicizia, cordialità e autentico spirito lionistico.

Il nostro percorso continua.

Come Presidente della Zona 2, sono convinto che il valore della nostra azione non risieda soltanto nelle singole iniziative, ma nella capacità di ascoltarci, collaborare e mettere insieme esperienze, energie e competenze.

Perché quando i club fanno squadra, il servizio diventa più forte e può lasciare un segno ancora più significativo nelle nostre comunità.

Insieme, con Generosità, Gentilezza e Gioia nel Servire.

Giovanni Blanda